Großenkneten Es ist eine Vorgabe nach Paragraph 12 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) in Niedersachsen: die Festlegung von Wertgrenzen ab einer bestimmten Höhe von Investitionen. „Wir sind immer möglichst sparsam“, sagte Bürgermeister Thorsten Schmidtke bei der Verabschiedung der Wertgrenzen für die Gemeinde Großenkneten im Rat. Und doch führt sie die Kommune jetzt ein, wobei sie sich tendenziell im Vergleich zu den anderen Kommunen im Kreis eher zu höheren Beträgen entschieden hat.

An der bisherigen Praxis ändert sich bei den Investitionen erst etwas, wenn die Grenzen überschritten werden. Sie liegen bei der Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen bei 500 000 Euro, bei den Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen jeweils bei 1,5 Millionen Euro, bei den sonstigen Sachinvestitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei 500 000 Euro € (stets brutto).

Beim Überschreiten der Wertgrenzen ist für Investitionen künftig ein Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durchzuführen. Dabei sei die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln, heißt es. Neu ist das grundsätzlich nicht, wie die Verwaltung in ihrer Vorlage betont: „Die Verpflichtung zur sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung ist eine Grundregel der öffentlichen Haushaltswirtschaft.“ Daher seien in der Vergangenheit und würden auch zukünftig bei allen Entscheidungen immer die möglichen Alternativen wirtschaftlich betrachtet und bewertet.

Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind die Alternativen künftig aufzuzeigen. Auch bei sämtlichen Vergabeentscheidungen spielt der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit eine entscheidende Rolle. Diese Grundsätze und Vorge-hensweisen gelten weiterhin für alle Investitionen, auch für die unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen, betont die Verwaltung.

Bei der Höhe der Wertgrenze hatte die Gemeinde auch im Blick, dass der Aufwand für Wirtschaftlichkeitsberechnungen nicht zu groß werden soll. Vermutlich werde nämlich auch externe Beratung erforderlich, was wiederum Kosten verursache.

Die kreisangehörigen Kommunen haben diese Wertgrenzen in unterschied-licher Höhe festgesetzt. „Hier spielt sicherlich die finanzielle Leistungsfähigkeit und das Investitionsvolumen eine Rolle“, erläutert die Verwaltung.

Großenkneten hat sich eher im oberen Bereich positioniert. So sind bei der Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 500 000 Euro als Wertgrenze genannt. Hier liegt der Landkreis bei 125 000 Euro, drei Kommunen bei 100 000 Euro, Hatten nur bei 20 000 Euro.

Ähnlich ist das Bild bei den Hochbaumaßnahmen, wo Kneten 1,5 Millionen Euro ansetzt. Der Landkreis sowie die Stadt Wildeshausen (alter Vorschlag) liegen bei 2,5 Millionen Euro und Harpstedt bei zwei Millionen, die anderen bei nur 500 000 Euro.