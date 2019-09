Großenkneten Die Forderung ist eindeutig: „Keine weiteren Mastställe“. So steht es im Aufruf zur „Mahnwache vor dem Rathaus Großenkneten“. Sie beginnt am Freitag, 20. September, 10 Uhr, und geht zurück auf eine Idee bei einem Gespräch unter Nachbarn in Huntlosen-Hosüne. So beschreibt es Meendert Buurman, der die Versammlung/Demonstration beim Landkreis Oldenburg angemeldet hat.

Seitens der Gemeinde Großenkneten, deren Gelände vor dem Rathaus betroffen ist, habe es keine Einwände gegeben, wie Erster Gemeinderat Klaus Bigalke berichtete. In einer Stellungnahme habe die Verwaltung nur darauf hingewiesen, dass der Zugang zum Rathaus nicht beeinträchtigt werden dürfe. Letzteres wäre aber auch gar nicht im Sinne der Initiatoren, wie Buurman zu unserer Zeitung sagte. Er hat zunächst zwölf Teilnehmer in den Antrag geschrieben. Mehr sind den Organisatoren willkommen.

Bürgermeister beklagt „Panikmache“ Bürgermeister Thorsten Schmidtke hat sich im Planungs- und Umweltausschuss sehr deutlich gegen die Kritik am Verfahren der planungsrechtlichen Steuerung von Tierhaltungsanlagen verwahrt. „Irgendwann ist die Diskussion überflüssig“, sagte er. Gerade mit dieser Steuerung wolle man doch der ganzen Entwicklung bei den Stallbauten Einhalt gebieten und gegen die Zersiedlung des Außenbereiches durch Stallbauten vorgehen. Ebenso müsse es aber auch für die Höfe weiter Möglichkeiten geben, sich zu entwickeln. Heftige Kritik übte er an einem TV-Beitrag des NDR zum Thema Stallbauten. Schmidtke sprach von „Panikmache“. Vielmehr sei man mit dem Konzept „auf einem wahnsinnig guten Wege“. Die Landwirtschaft habe nicht Hurra geschrien, sondern es bedeute Einschränkungen für die Betriebe. Der Bürgermeister warb dafür, „nicht immer wieder mit neuen Zweifeln und Bedenken die Debatte zu befeuern“.

Der Anlass für die Mahnwache seien die Aktionen für Klimaschutz seitens der „Fridays for Future“-Bewegung am Freitag. Hier möchten die Erwachsenen sich auch einbringen und zwar mit einem aktuellen Thema der Großenkneter Kommunalpolitik. Unterstützung erhalten sie nach eigenen Angaben dabei von der Kommunalen Alternative (KA), den Grünen im Landkreis und dem Bündnis MUT. Die Mahnwache ist von 10 bis 12 Uhr vor dem Rathaus geplant. Im Aufruf heißt es: „Wir wollen damit auf die anhaltende Ausweitung der Mastställe in unserer Gemeinde hinweisen. Gegen alle aktuellen Meldungen, insbesondere zum Nitratgehalt unseres Wassers, will die politische Mehrheit in der Gemeinde die Massentierhaltung weiter ausbauen.“

Eingegangen wird auf den Planungs- und Umweltausschuss der Gemeinde Großenkneten, der am 12. September gegen die Stimme der KA vorgeschlagen habe, „Stallbauten in Gewerbegebieten der Gemeinde auszuschließen, um damit einen erheblichen weiteren Ausbau von Mastställen außerhalb der Gewerbegebiete, also im ländlichen Raum der Gemeinde, zu ermöglichen!“

Diese Interpretation der Kritiker wird von der großen Mehrheit des Rates und der Verwaltung keineswegs geteilt. Vielmehr hält sie den Ausschluss von Ställen in Industriegebieten für notwendig, um überhaupt eine Beschränkung der künftigen Baumöglichkeiten der Landwirtschaft erreichen zu können. Dafür setzt sie ganz auf die planungsrechtliche Steuerung von Tierhaltungsanlagen, die von der KA ebenso konsequent seit Beginn des Verfahrens abgelehnt wird.

Im Aufruf zur Mahnwache ist weiter zu lesen, dass „die Gemeinde schon heute unter einer sehr hohen Stalldichte leidet“. Es stünden mehr als drei GVE (eine Großvieheinheit gleich 500 Kilogramm Lebendgewicht Tier) pro Hektar in der Gemeinde Großenkneten. Damit würden für die anfallende Gülle nicht genug Flächen zur Verfügung stehen. Das Nitrat im Grundwasser überschreite die EU-Grenzwerte laut Nährstoffbericht des Landwirtschaftministeriums 2018. Der OOWV spreche von einem „roten“ Gebiet.

Weiter steht im Aufruf: „70 ,Entwicklungsflächen’ für Stall-Neubauten sind in der Planung! Zahlreiche Bauanträge liegen vor. Das wollen wir nicht hinnehmen!“