Großenkneten Ausgedruckt ist der Papierstapel im DIN-A4-Format genau 5,5 Zentimeter hoch und wiegt rund 2,7 Kilogramm. Das ist die gewichtige Grundlage für die nächste öffentliche Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses der Gemeinde Großenkneten am Donnerstag, 20. Februar, 17 Uhr, im Großenkneter Rathaus. Dabei steuert die Gemeinde langsam auf den Abschluss eines Mammutprojektes zu: die Steuerung von Tierhaltungsanlagen durch Bebauungspläne. Weitere Themen sind der Ausschluss von Ställen und Schlachthöfen in Industriegebieten sowie Planungen für eine Bebauung im Großenkneter Gebiet Lehms und das neue Gewerbegebiet an der Sannumer Straße Nord (für Naturkosthändler Kornkraft). In der Reihenfolge der Beratung.

• Kornkraft

Weitere große Schlachthöfe künftig ausschließen Die Kommunale Alternative (KA) steht den vorgeschlagenen Änderungen der sieben Bebauungspläne für Industriegebiete mit dem Ausschluss von Stallbauten ablehnend gegenüber. Aber angesichts des laufenden Verfahrens hat sie im Oktober einen zusätzlichen Antrag eingebracht. Danach sollen in den betreffenden Industriegebieten durch textliche Festsetzungen zukünftig industrielle Schlachthöfe beziehungsweise Schlacht- und Zerlegebetriebe ausgeschlossen werden. Die KA verweist auf den Bürgerwillen, dokumentiert im Entscheid 2013. Im Antrag heißt es: „Wir möchten darauf hinweisen, dass es zurückliegend nach dem Bürgervotum zumindest in zwei weiteren Fällen zu konkreten Planungen gekommen ist, in Ahlhorn einen weiteren Schlachthof zu errichten. Und in keinem der Fälle hätte die Gemeinde eine rechtliche Handhabe gehabt, dies zu verhindern.“ Der Vorstoß der KA ist in der Verwaltungsvorlage aufgenommen worden. Ebenso ist eine Regelung enthalten, um mittelständische Betriebe davon auszunehmen. Es sollen künftig nur noch Schlachtbetriebe zulässig sein, die weniger als 0,5 Tonnen Lebendgewicht (Geflügel) oder vier Tonnen Lebendgewicht (alle übrigen Tierarten) täglich schlachten. Hier hat sich die Gemeindeverwaltung am Bundes-Immissionsschutzgesetz orientiert. Diese Zahlen liegen noch unter den Vorstellungen der KA (zehn Tonnen Lebendgewicht).

Bei der Änderung des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans Nr. 131 (Sannum – Gewerbegebiet Sannumer Straße Nord) geht es um den Vorentwurf sowie die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit. Vorab hatte es eine Versammlung gegeben. Ein rund 6,3 Hektar großes Areal, zurzeit landwirtschaftlich genutzt, soll im nördlichen Bereich zum Industriegebiet (für Kornkraft) und im südlichen Teil zum Gewerbegebiet werden.

• Großenkneten-Lehms

Hier geht es um die erste Änderung des B-Plans Nr. 52 „Großenkneten-Lehms“. Bisher waren dort zwei Baufenster mit je zwei Wohneinheiten vorgesehen. Durch die Änderung könnte der Eigentümer des Areals künftig drei eingeschossige Wohnhäuser mit bis zu je vier Wohneinheiten errichten. Die Gemeinde begrüßt das angesichts der Nachfrage an Mietwohnungen. Eine Interessensgemeinschaft aus dem Gebiet Lehms sieht die Planung dagegen kritisch und fürchtet um das Dorfbild. Der Ausschuss berät Anregungen und Hinweise aus der öffentlichen Auslegung und den Satzungsbeschluss.

• Ställe/Industriegebiet

Gleich sieben Bebauungspläne von Industrie- und Gewerbegebieten stehen auf der Tagesordnung. Im Einzelnen wird beraten über die B-Pläne Nr. 61, 61a (Gräper bei Ahlhorn), 68, 68b (Gewerbe- und Industriegelände Ahlhorn), 75 (Ahlhorner Heide), 109/I und 109/III (Flug-, Logistik- und Gewerbepark Ahlhorn). Auslöser für die Änderung der sieben Pläne sind Gerichtsurteile. Daher sollen künftig Tierhaltungsanlagen in diesen Gebieten ausgeschlossen werden. Würde die Gemeinde diesen Schritt nicht machen, wäre ihre Planung zur Steuerung von Tierhaltungsanlagen konterkariert. Dazu kommt eine zusätzlicher Antrag der Kommunalen Alternative (siehe Infobox).

• Tierhaltung

Die Unterlagen zu den Bebauungsplänen Nr. 119/1-5 zur Steuerung von Tierhaltungsanlagen machen den mit Abstand größten Teil der Ausschussunterlagen aus. Das ist keine Überraschung, denn allein bei den Privatpersonen geht es um 96 Einwendungen. Das ist weniger als im ersten Beteiligungsverfahren: Da waren es 139 Stellungnahmen zu den Vorentwürfen – 89 davon wortgleich. Nach der Abwägung geht es um die Empfehlung des Satzungsbeschlusses und damit das Ende des Verfahrens nach fast sechs Jahren.