Großenkneten /Sage /Ahlhorn 70 Euro den Quadratmeter: Über diesen Preis stimmt der Rat der Gemeinde Großenkneten am Montag, 30. September, 17 Uhr, in seiner Sitzung im Rathaus Großenkneten ab. Es geht um das Neubaugebiet „Sage-Haast, südlich Heideweg“ , bei dem die Erschließungsarbeiten derzeit noch laufen. Wenn die Kaufverträge entsprechend abgeschlossen werden, könnte es um die Jahreswende für die Häuslebauer losgehen, schätzt Kämmerer Horst Looschen.

Ratssitzung am kommenden Montag Der Rat der Gemeinde Großenkneten tagt am Montag, 30. September, ab 17 Uhr im Rathaus Großenkneten. Neben den Regularien geht es um die Bebauungspläne Nr. 127 (Huntlosen - südlich Wilhelmstraße) und Nr. 128 (Ahlhorn - westlich Am Lemsen). Für das Neubaugebiet in Sage werden die Verkaufsbedingungen sowie der Straßenname festgelegt. Ein Grundsatzbeschluss soll zu Annahme von Spenden von Fördervereinen gefällt werden. Schließlich geht es um den Bau eines Abwasserpumpwerkes in Halenhorst.

Auf den Beschluss des Rates über die Verkaufsbedingungen für die Grundstücke im Bebauungsplan Nr. 126 „Sage-Haast, südlich Heideweg“ warten schon einige. Jahrelang hatte es keinerlei Grundstücke im Dorf mehr gegeben, so dass das Interesse jetzt groß ist. Auf dem ehemaligen Campinggelände entstehen 20 Grundstücke. Dafür liegen in der Kämmerei 60 Bewerbungen vor. Die Grundstücke sollen nach dem üblichen Verfahren zum Zweck der Eigennutzung vergeben werden. Dabei soll die Reihenfolge der Vormerkungen maßgebend sein. Zusätzliches Kriterium: Wer in den vergangenen 15 Jahren ein Grundstück von der Gemeinde erworben hat, soll aufgrund der aktuell hohen Nachfrage und der Chancengleichheit für alle übrigen nachrangig berücksichtigt werden.

Bei der Preiskalkulation entfallen auf den Kaufpreis 68,50 Euro. Dazu kommen 1,50 Euro pro Quadratmeter für die Schmutzwasserkanalisation. Daraus ergeben sich die 70 Euro. In dem Sager Neubaugebiet sind einige Grundstücke an einem Grünstreifen besonders gefragt. Für diese Plätze soll ein Aufschlag von fünf Euro pro Quadratmeter erhoben werden.

Dass die Grundstücke in der Gemeinde derzeit ein Renner sind, zeigen auch die aktuellen Zahlen aus Ahlhorn. Hier hat die Kommune derzeit zwei Gebiete am Verkaufsstart: Am Lemsen-Süd und Triftweg. Hendrik Behrends aus der Kämmerei über die Interessenten: „Viele kommen aus Ahlhorn, aber auch aus Oldenburg und den Nachbargemeinden.“ Aktuell sind von den zwölf Grundstücken am Triftweg drei verkauft und neun vorgemerkt, somit alle vergeben. Bei Lemsen-Süd sind zwölf verkauft, 21 vorgemerkt. Damit gibt es noch sieben freie Plätze (von insgesamt 40). Die Verwaltung arbeitet daher derzeit eine Liste mit 57 Interessenten ab, die noch auf der Vormerkliste stehen. „Sie werden angeschrieben“, so Behrends. Dazu würden sich noch „pausenlos“ neue Interessenten melden, weiß er von der hohen Nachfrage zu berichten.

In Großenkneten und Huntlosen kann die Gemeinde derzeit keinerlei Grundstücke anbieten.