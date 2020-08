Exxxon Mobil In Großenkneten: Dieser Stillstand kostet einige Millionen

Großenkneten /Sage Stillstand auf der Erdgasaufbereitungsanlage in Großenkneten/Sage: Das ist ab diesem Freitag für knapp zwei Monate in dem großen Industriekomplex angesagt. Der Grund ist die regelmäßige TÜV-Prüfung. Davor stehen aufwendige Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an. Die Inspektion wird alle zehn Jahre durchgeführt. Exxon Mobil investiert einen zweistelligen Millionenbetrag in die Zukunft der Anlage.

Die Inspektion der Erdgasaufbereitungsanlage in Großenkneten steht dabei unter besonderen Vorzeichen, wie Exxon mitteilt. Ein speziell entwickeltes Hygienekonzept inklusive freiwilligen Covid-19-Tests soll den Schutz der Mitarbeiter und Auftragnehmer sowie der Bevölkerung vor Ort gewährleisten. Die Arbeiten werden zudem fast ausschließlich im Freien durchgeführt.

Neuer Wärmetauscher

Bei der großen Inspektion alle zehn Jahre „werden Anlagenteile überprüft, gewartet und teilweise auch erneuert“, so Klaus Torp, Pressesprecher von Exxon Mobil in Hannover. Beispielsweise werde ein großer Gas- und Wärmetauscher durch einen neuen ersetzt: 13 Meter lang, drei Meter Durchmesser, mehr als 100 Tonnen schwer und rund eine halbe Million Euro teuer.

Die Wiederinbetriebnahme der Anlage ist für Mitte Oktober vorgesehen. „Nach der Abnahme durch den TÜV leistet die Anlage wieder ihren wichtigen Beitrag zu einer sicheren Energieversorgung“, so der Konzern.

Bürgermeister Schmidtke lobt „Wichtigen nachbarn" Großenknetens Bürgermeister Thorsten Schmidtke begrüßt die Arbeiten an der Erdgasaufbereitungsanlage. „Ich freue mich, dass Exxon Mobil auch in Corona-bedingt schwierigen Zeiten einen zweistelligen Millionenbetrag in die Hauptwartung der Anlage investiert. Der Anlagenstillstand sorgt dafür, dass die Erdgasaufbereitungsanlage für die kommenden Jahre fit gehalten wird und weiterhin qualifizierte Arbeitsplätze bietet. Exxon Mobil bleibt auch zukünftig ein wichtiger Nachbar in unserer Gemeinde." Exxon Mobil fördert seit vielen Jahrzehnten Erdgas aus Deutschland. Um das in der Region geförderte Rohgas direkt vor Ort aufbereiten zu können, wurde 1972 die Erdgasaufbereitungsanlage Großenkneten eröffnet. Dort wurden bisher mehr als 200 Milliarden Kubikmeter Erdgas aufbereitet. Mit dieser Menge könnte man alle niedersächsischen Haushalte für mehr als 40 Jahre mit Energie versorgen. Insgesamt sind in der Anlage rund 150 Mitarbeiter für Exxon Mobil tätig. Der Industriebetrieb gilt als wichtiger Gewerbesteuerzahler der Gemeinde.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sind für die Inspektion umfassende Vorkehrungen getroffen worden. „Um uns bestmöglich vorzubereiten, haben wir mit einem Experten-Team ein umfangreiches Covid-19-Hygiene-Schutzkonzept erarbeitet“, erläutert ExxonMobil-Betriebsleiter Thomas Enneking. „Wir haben das Konzept dem Landesbergamt, dem Landkreis und dem Gesundheitsamt vorgestellt und werden mit ihnen während der Arbeiten in engem Austausch bleiben“, so Enneking.

Infektionsschutz

Exxon Mobil hat nach eigenen Angaben für den Infektionsschutz eine Vielzahl von technischen, organisatorischen und personenbezogenen Vorkehrungen getroffen. Die Arbeitsabläufe sind auf die besonderen Anforderungen der Pandemie ausgelegt worden. Das Hygienekonzept sieht neben den freiwilligen Covid-19-Tests für Mitarbeiter und Auftragnehmer unter anderem folgende Maßnahmen vor: Beim Betreten des Betriebsgeländes muss ein Symptomcheck durchgeführt werden. Jeder Mitarbeiter und Auftragnehmer ist angehalten, zusätzlich ein persönliches Kontakttagebuch zu führen, um im Infektionsfall den Behörden dieses Tagebuch zur schnelleren Kontaktnachverfolgung zur Verfügung stellen zu können.