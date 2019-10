Großenkneten /Sage /Haast Die Nachfrage nach Grundstücken in der Gemeinde Großenkneten ist unverändert hoch. Kaum wird die Erschließung neuer Flächen angekündigt, melden sich die Interessenten und rasch übersteigt die Nachfrage das Angebot. 66 Bewerber auf 20 Grundstücke: Das ist die aktuelle Situation beim Neubaugebiet „Südlich Heideweg“ in Sage-Haast. Darauf reagiert die Gemeinde jetzt mit einem neuen Passus in ihren Vergaberichtlinien. Er lautet: „Interessenten, die in den vergangenen 15 Jahren bereits ein Wohnbaugrundstück von der Gemeinde erworben haben, sollen aufgrund der aktuell hohen Nachfrage und der Chancengleichheit für alle übrigen nachrangig berücksichtigt werden.“ Auf Nachfrage von Ratsherr Carsten Grallert (Kommunale Alternative) bestätigte Bürgermeister Thorsten Schmidtke am Montag in der Ratssitzung, dass diese Sperrklausel künftig bei allen Baugebieten gelten solle.

Teilweise Aufschlag

Bauplatzvergabe Mehrere Regeln gelten beim Kauf von Bauplätzen in der Gemeinde Großenkneten, so auch bei den 20 Plätzen in Sage-Haast (Verkauf ab Winter):

• Eigenbezug beziehungsweise Bezug durch Verwandtschaft ersten Grades für einen Zeitraum von fünf Jahren.

• Bebauung des Grundstückes innerhalb von zwei Jahren nach Vertragsabschluss. Wenn die Bebauung nicht fristgerecht erfolgt, ist das Grundstück kosten- und lastenfrei an die Gemeinde Großenkneten zurückzugeben. Zur Sicherung ist ein Wiederkaufsrecht zu vereinbaren (Rückübertragung).

• Falls der Eigenbezug nicht für den Zeitraum von fünf Jahren erfolgt, wird ein Zuschlag in Höhe von 50 Prozent des Kaufpreises nacherhoben. Dieses wird durch eine Sicherungshypothek abgesichert.

Die Abstimmung über den Vergabepreis und die Modalitäten ergab ein einstimmiges Votum. Der Kalkulation liegen die Grunderwerbs- und Erschließungskosten zugrunde. Daraus ergibt sich laut Verwaltung ein Kaufpreis von 68,50 Euro pro Quadratmeter. Beiträge sind für die Schmutzwasserkanalisation in Höhe von 1,50 Euro pro Quadratmeter kalkuliert. Somit liegt der Kaufpreis bei 70 Euro/Quadratmeter. Einige Grundstücke in Sage-Haast sind aufgrund ihrer Lage an einem Grünstreifen attraktiver und werden bevorzugt nachgefragt. Hier wird ein Aufschlag von fünf Euro/Quadratmeter erhoben.

Die neue Vergaberegel mit der 15-Jahre-Klausel stieß im Rat auf Zustimmung. So betonte Dorothe Otte-Saalfeld (CDU), dass dadurch ein „Grundstückshopping“ wie in Ahlhorn verhindert werden könne. Dort hat es im Bereich „Am Lemsen“ Fälle gegeben, wo Personen ein zweites Grundstück in einem anderen Abschnitt erhalten haben. Grundsätzlich begrüßte sie das Baugebiet in Sage-Haast sehr. „Auch dieser Ort wächst wieder“, meinte sie, „das sind schöne Bauplätze.“ Sie verwies auch auf den guten Anschluss an die Autobahn. Ebenso gut fand Imke Haake für die FDP dieses Gebiet. „Attraktive Bauplätze“, sagte sie. Die Staffelung der Preise hielt die Liberale für sinnvoll.

Junge Sager angetan

Kerstin Johannes schloss sich für die SPD dem Tenor der Vorredner an. „Einige Sager hätten doch mit weniger gerechnet“, sagte sie zu den Grundstückspreisen. Sie begrüßte den neuen 15-Jahre-Passus. „Gerade die Jungen sind davon begeistert“, berichtete sie.

Für die KA bewertete Carsten Grallert den Preis als „recht hoch“ im Vergleich. So habe Döhlen vor zwei Jahren noch knapp unter 50 Euro gelegen. „Aber hier ist kein günstiger Acker", so Grallert über das ehemalige Campingplatzgelände Sage: „Das ist kein Schnäppchenangebot auf die Gemeinde bezogen, ansonsten immer noch.“ Bürgermeister Schmidtke entgegnete, dass auch in Sage-Haast die Grundstücke immer noch „sehr, sehr günstig“ seien im Vergleich.