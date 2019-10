Großenkneten Ein moderater Anstieg bei den Gebühren für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung, ein deutlicher Aufschlag bei der dezentralen Schmutzwasserbeseitigung: Das ist die Entwicklung bei den Abwassergebühren in der Gemeinde Großenkneten. In der Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am Montagabend ist die Kalkulation der Gebühren für die Jahre 2020/21 vorgestellt worden. Eine Aussprache über die Zahlen gab es nicht, denn bei den Abwassergebühren gibt es genaue Vorgaben im Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz (NKAG), die keinen Spielraum lassen und den kostendeckenden Betrieb verlangen. Wie in den Vorjahren hatte die Gemeinde das Fachbüro Schneider und Zajontz (Heilbronn) mit der Kalkulation beauftragt.

• zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Hier steigt die Gebühr auf auf 2,61 €Euro je Kubikmeter Frischwasserverbrauch. Noch liegt sie bei 2,49 €Euro. Als Gründe werden gestiegene Kosten (insbesondere Klärschlammentsorgung) und Investitionen genannt. Die Erhöhung von zwölf Cent den Kubikmeter ist laut Verwaltung mit den Gebühren anderer Kommunen im Kreis vergleichbar. Bei einem Vier-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von jährlich 150 Kubikmeter beträgt die Gebühr künftig 391,50 €Euro. Das sind 18 Euro mehr im Jahr.

• Dezentrale Schmutzwasserbseitigung

Bei der Kläranlage in Huntlosen gibt es eine Fäkalschlammannahmestelle. Hier wird künftig ein Betrag von 76,64 €Euro je Kubikmeter (bisher 61,02) fällig. Der Anstieg um 15,62 € Euro wird mit gestiegenen Betriebskosten, insbesondere Transportkosten, erklärt.

Die Gebühr für die Abfuhr aus abflusslosen Sammelgruben liegt ab 2020 bei 44,87 €Euro je Kubikmeter (bisher 35,53). Die Unterschiede der Gebühren für die Abfuhr von Fäkalschlamm beziehungsweise aus abflusslosen Sammelgruben ergeben sich daraus, dass der Fäkalschlamm um das Zehnfache stärker verschmutzt sei als das Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben, so die Gutachter.

• Niederschlagswasser

Der einzige Bereich, in dem es eine kleine Senkung gibt. Künftig sind 2,08 €Euro pro zehn Quadratmeter bebaute und befestigte Fläche zu zahlen (bisher 2,12). Gründe für die geringere Gebühr sind niedrigere Kosten sowie höhere Leistungseinheiten im Bereich Niederschlagswasser.