Großenkneten Die Johanniter-Unfall-Hilfe steigt aus der ambulanten Pflege in der Gemeinde Großenkneten aus. Davon sind 44 Kunden betroffen, denen zum 31. August gekündigt wurde. Das bestätigte der Sprecher des Johanniter Regionalverbandes Weser-Ems, Stefan Greiber.

„Wir haben zu wenig Pflegekräfte und zu wenig Kunden“, erklärte Greiber. Erst ab 80 Kunden sei die ambulante Pflege für die Johanniter in der Gemeinde Großenkneten wirtschaftlich rentabel. Doch es sei schwierig, ausreichend Pflegefachkräfte zu bekommen. Derzeit beschäftigten die Johanniter in der Gemeinde Großenkneten zwei examinierte Altenpflegerinnen, drei Altenpflegehelferinnen, zwei Auszubildenden sowie zwei geringfügig Beschäftigte in der Pflege und im Büro. Die Pflegefachkräfte würden zudem alle in Teilzeit arbeiten.

Um für die Kunden, die ihre Pflegeeinrichtung frei wählen können, einen nahtlosen Übergang zu einer anderen Pflegeeinrichtung zu gewährleisten, stehen die Johanniter im Gespräch mit der Diakonie-Sozialstation Oldenburger Land gGmbH. Sie gehört wie die Johanniter zum Fachverband des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche.

Die Gespräche bestätigte die Kaufmännische Geschäftsführerin der Diakonie-Sozialstation Oldenburger Land, Birgit Osterloh. Grundsätzlich bestehe die Bereitschaft, die Kunden der Johanniter zu übernehmen. Die Pflege würde dann die Sozialstation Großenkneten-Wardenburg-Hatten übernehmen, die von der Diakonie-Sozialstation Oldenburger Land verwaltet wird.

„Kunden der Johanniter haben inzwischen bei uns angefragt, ob wir die ambulante Pflege übernehmen würden. Auch haben sich Pflegefachkräfte der Johanniter bei uns beworben“, so Osterloh. Wie viele zusätzliche Kunden und wie viele Pflegefachkräfte von der Sozialstation übernommen werden könnten, sei noch nicht klar.

Nach Angaben von Osterloh arbeiten 30 Pflegefachkräfte bei der Sozialstation. Sie betreuen 173 Kunden. Träger der Sozialstation sind die evangelischen Kirchengemeinden in Großenkneten, Wardenburg und Hatten.

In ihrem Schreiben an die Kunden erklären die Johanniter die angespannte Lage in der Pflegebranche. Besonders für die kleinen Dienste im ländlichen Raum stelle die Situation eine große, oft zu große Herausforderung für die weitere Entwicklung dar. Seit vielen Jahren betreibe die Johanniter-Unfall-Hilfe den Pflegestützpunkt in der Gemeinde Großenkneten. In all diesen Jahren seien viele Höhen und Tiefen durchlebt worden. Gleichwohl hätten sich die Johanniter immer als verlässlicher Partner erwiesen. Und das solle auch bis zum Schluss so sein.

Für die Angestellten bemühen sich die Johanniter ebenso um Anschlussbeschäftigungen, so Greiber. Auch deshalb sei das Gespräch mit der Diakonie-Sozialstation gesucht worden. Die Johanniter selbst haben noch einen Pflegestützpunkt in Oldenburg.