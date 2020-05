Tourismus: Die ersten Anfragen trudeln wieder ein

Großenkneten Die ersten Anfragen trudeln wieder bei der Tourist-Information der Gemeinde Großenkneten ein, doch von einer grundlegenden Trendwende kann noch nicht die Rede sein. „Es ist wirklich weniger geworden“, fasst Tourismussachbearbeiter Arne Kunz seinen Eindruck der vergangenen Wochen zusammen. Die Corona-Krise mit dem kompletten Herunterfahren des Tourismussektors hat sich massiv ausgewirkt. Die Wiederaufnahme der Gastronomie seit Montag unter zahlreichen Vorgaben ist jetzt ein erstes Zeichen für die Wiederbelebung dieses Bereiches. Komplett ruht dagegen noch der Hotelbetrieb.

• Radfahrer/Wandern

Was auch in den vergangenen Wochen noch nachgefragt wurde: Infomaterial für Radausflüge. Diese Freizeitbeschäftigung bot (und bietet) sich unter den Vorgaben des Kontaktverbotes geradezu an. So hat Kunz beobachtet, dass ihm sogar auf Strecken Radler begegnet seien, die sonst menschenleer seien. Rechtzeitig ist das neue Knotenpunktsystem der Radfahrer fertig geworden- – zumindest in der Ausschilderung und im Online-Auftritt. „Der Bauhof hat eine Menge Arbeit in die Beschilderung gesteckt“, so Kunz, „das können die Radler gut nutzen“. Umso mehr bedauert er, dass die offizielle Einweihung Anfang Mai wegen Corona ausfiel und das Kartenmaterial beim federführenden Naturpark Wildeshauser Gest noch nicht vorliegt.

Derzeit laufen zudem die Arbeiten am Wanderwegprojekt intensiv, wie Kunz ergänzt. Hier rechnet er 2021 mit der Fertigstellung.

• Wohnmobile

Erste Anfragen gab es Anfang der Woche wegen der drei Wohnmobilstellplätze mit insgesamt zwölf Parkflächen. Sie dürfen seit Montag wieder genutzt werden – unter Corona-Bedingungen. Das heißt: nur 50 Prozent der Plätze. Damit steht in Ahlhorn (Bahnhof) und Großenkneten (Wilhelm-Wellmann-Platz) nur noch jeweils eine Wohnmobilstellfläche zur Verfügung. An beiden Orten hat die Gemeinde nämlich jeweils drei öffentliche Stellplätze. In Huntlosen sind es laut Homepage sechs Plätze, somit aktuell drei Möglichkeiten. Das Angebot ist gratis und mit Ver-/Entsorgungsstationen ausgestattet.

• Gästeführer

Die Angebote der Gästeführer, organisiert im Verkehrsverein, sind derzeit komplett eingestellt. „Bis Ende Juni haben wir alles abgesagt“, berichtet Christa Thöle, Sprecherin der Gruppe, Sie bedauert, dass dabei auch „schöne Buchungen“ abgesagt werden mussten,. Aktuell gebe es keine Anfragen mehr, so groß sei die Unsicherheit. Ende Juni wolle man neu im Gästeführerkreis überlegen angesichts der dann vorhandenen Lage. Dabei ein Aspekt: Die Gästeführer sind altersmäßig in der Risikogruppe jenseits der 60.