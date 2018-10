Großenkneten Die Gemeinde Großenkneten hat nicht nur den wahrscheinlich ältesten Kreisverkehr der Region in Ahlhorn, sondern auch den jüngsten. Der neue Kreisel in Großenkneten steht nach vier Monaten Bauzeit kurz vor der Fertigstellung. Nach Aussagen von Bauamtsleiter Erhard Schröder wird er aller Voraussicht nach am Samstag, 3. November, für den Autoverkehr freigegeben. „Wir warten jetzt noch auf die Genehmigung des Landkreises für die Beschilderung“, so Schröder.

Vier Straßen treffen sich

Am Freitagmorgen waren Bauarbeiter unter anderem damit beschäftigt, die Bordsteine für den Bürgersteig ins neue Baugebiet Greve zu setzen. Zwei andere Kollegen verfüllten mit einer Bitumenmischung die beiden Fahrbahnhälften auf der Ahlhorner Straße. Vier Straßenzüge treffen sich im neuen Kreisverkehr. Da ist der Rieskamp, der die Hauptstraße und die Ahlhorner Straße verbindet. Dann ist da der Imkerweg, der aus dem neuen Baugebiet Greve kommend im Kreisel mündet. Und dann ist da die Ahlhorner Straße, die von Ahlhorn zum Kreisel führt und auf der anderen Seite weiter in Richtung Schützenhaus und Wilhelm-Wellmann-Platz.

Der neue Kreisel hat einen Durchmesser von 36 Metern. Die innere Insel, die später bepflanzt wird, macht allein 22 Meter aus. Rad- und Fußweg sind neu angelegt.

Die Größe des Kreisels ist mehreren Faktoren geschuldet. Es handelt sich bei der Strecke auch um eine Bedarfsumleitung bei Sperrungen auf der Autobahn. Zudem ist mit dem Schwerlastverkehr durch das Gewerbegebiet Brink und landwirtschaftlichen Fahrzeugen zu rechnen.

Im Kreisel setzt die Kommune erstmals auf ein neues Verfahren. Der äußere Kreis wird wie gehabt in Asphalt gefertigt, doch im inneren Kreis werden erstmals in der Gemeinde Großenkneten besondere Betonelemente verwandt, die oben eine Pflasteroptik haben. Großkopfpflaster kam wegen des Verkehrsaufkommens nicht in Frage. Es würde sich womöglich bei der Verkehrsbelastung zu schnell lösen, die Steine würden wackeln.

Die Gemeinde Großenkneten hatte schon vor Jahren über einen Kreisverkehr nachgedacht, als das angrenzende Baugebiet Greve entwickelt wurde. Auch wenn es an der Ecke keinen Unfallschwerpunkt gibt, ist die 90-Grad-Kurve Ahlhorner Straße/Am Rieskamp unübersichtlich gewesen. Erlaubt ist dort Tempo 50. Pro Tag sind auf der Ahlhorner Straße (K 239) 1900 Fahrzeuge unterwegs. Mit dem neuen Kreisel soll der Verkehr entzerrt und neu gesteuert werden. Zudem will die Gemeinde dort mehr Sicherheit schaffen.

Kosten werden geteilt

Die Kosten für das Projekt teilen sich die Gemeinde Großenkneten und der Landkreis Oldenburg. Insgesamt stehen laut Kreisverwaltung Planungs- und Baukosten von 559 300 Euro im Raum. Da zwei der vier Straßen, die sich im Kreisel treffen, Kreisstraßen sind (Ahlhorner Straße, Am Rieskamp), bezuschusst er diese mit insgesamt 279 650 Euro. Da der Landkreis von Kostensteigerungen ausgeht und die Summe 2018 nicht auf einmal zahlen will, verteilt er sie auf drei Jahre. Deshalb überweist er in den nächsten drei Jahren jeweils maximal 100 000 Euro an die Gemeinde Großenkneten.