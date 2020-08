Verkehr: Inseln mit einer besonderen Note

Großenkneten Kreisverkehre erfreuen sich in der Gemeinde Großenkneten zunehmender Beliebtheit. Gerade wird in Huntlosen neben der Freiwilligen Feuerwehr der vierte Kreisel in der Gemeinde gebaut. Huntlosen hat noch einen weiteren, der in dieser Woche saniert wird. Nummer drei und vier befinden sich in Großenkneten und Ahlhorn.

Nachdem in Kooperation mit dem Bürgerverein die Mittelinsel des vor rund anderthalb Jahren erneuerten Kreisverkehrs in Ahlhorn auch mit Metallskulpturen gestaltet wurden, steht nun die Gestaltung des neuen Kreisels in Großenkneten an. „Der Auftrag ist vergeben“, sagt Erster Gemeinderat Klaus Bigalke. Wie in Ahlhorn wird in der Mitte der Insel ein Baum platziert sowie weiteres Grün gepflanzt. Autofahrer werden künftig aus jeder Himmelsrichtung auf ein Wappen zufahren. „Auf Vorschlag des Bürgervereins Großenkneten werden die Wappen der Gemeinde Großenkneten, des Landkreises Oldenburg und der beiden Partnergemeinden Evergem und Suprasl auf der Mittelinsel stehen“, so Bigalke. „Im Dunkeln werden sie von Scheinwerfern angestrahlt.“

Für den im Bau befindlichen Kreisverkehr in Huntlosen gibt es noch keine Pläne. „Wir haben das Thema auf der Agenda“, sagt die Vorsitzende des Bürgervereins Huntlosen, Hilke Müller. „Wir denken dabei nicht nur an den neuen Kreisverkehr, sondern auch an den alten.“ Den würde der Bürgerverein auch gern neu gestalten. Bislang habe es aber nur Absagen gegeben.

Auch in der Freiwilligen Feuerwehr Huntlosen kommt das Thema Gestaltung des neuen Kreisverkehrs neben dem Feuerwehrhaus auf den Tisch. „Ich fände es gut, wenn die Mittelinsel gestaltet wird“, meint Ortsbrandmeister Rolf Meiners. Er denkt dabei an ein Projekt für die Altersabteilung der Feuerwehr. Sie sei dafür gut geeignet. Möglicherweise gebe es auch eine Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein.

Die Verantwortlichen im Rathaus werden in jedem Fall die Kosten im Auge behalten. Die Gestaltung des Kreisels in Ahlhorn hat laut Bigalke nämlich 50 000 Euro gekostet und Kritik nach sich gezogen.