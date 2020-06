Wirtschaft: Schwergewicht nach Großenkneten gerollt

Großenkneten In der Erdgasaufbereitungsanlage von Exxon Mobil in Großenkneten/Sage kündigt sich eine große Aktion an. Die komplette Anlage wird vom 21. August bis 13. Oktober 2020 stillgelegt. Das geschieht nach einem aufwendigen Plan und mit millionenschweren Investitionen. Der Grund für die rund dreimonatige Stilllegung ist nämlich die Wartung des Industriekomplexes, die regelmäßig ansteht. Zuletzt war die Anlage im Jahr 2010 derart heruntergefahren und gepflegt worden. Mit der Revision soll sie auch für die kommenden Jahre fit gehalten werden und weiterhin einen wichtigen Beitrag für eine sichere Energieversorgung leisten, heißt es aus der Konzernzentrale in Hannover.

Schwere Maschine

Ein wichtiges Teil für die Arbeiten ist in der vergangenen Woche bereits in Großenkneten eingetroffen. Per Schwertransport wurde ein 12,5 Meter großer Gas-Wärmetauscher mit einem Durchmesser von 2,97 Metern angeliefert. Bei einem Gewicht von rund 150 Tonnen erfolgte der Transport auf einem speziellen fahr- und lenkbaren Tieflader. Bei der Auslieferung des maßgeschneiderten Wärmetauschers beim langjährigen Exxon-Partner Sperling Behälter- und Apparatebau in Elsfleth war auch der niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler, zugegen. Er kommt aus der Wesermarsch.

Desinfektionsmittel palettenweise: (v.l.) Exxon-Sprecher Hans-Hermann Nack mit Benjamin Bak (Gemeindeverwaltung) und Bürgermeister Thorsten Schmidtke BILD: Exxon Desinfektionsmittel palettenweise: (v.l.) Exxon-Sprecher Hans-Hermann Nack mit Benjamin Bak (Gemeindeverwaltung) und Bürgermeister Thorsten Schmidtke BILD: Exxon Desinfektionsmittel an Gemeinde gespendet „Wir helfen gemeinsam“: Bei dieser Spendenaktion hat Exxon Mobil jetzt auch die Gemeinde Großenkneten bedacht. Knapp 2000 Liter Desinfektionsmittel wurden in 96 20-Liter-Kanistern angeliefert. Sie werden an verschiedene gemeindliche Einrichtungen weitergeleitet. Bürgermeister Thorsten Schmidtke nahm diese Spende erfreut entgegen. „Aufgrund der Hygienepläne der Einrichtungen ist der Bedarf an Handdesinfektionsmittel in dieser besonderen Zeit gestiegen“, betonte er. Die Spende könne aus dem Zentrallager an die verschiedenen eigenen Einrichtungen, wie Schulen, Kindergärten, Jugendzentren, Dorfgemeinschaftshäuser, das Rathaus und weitere öffentliche Liegenschaften, weitergeleitet werden. Exxon hatte zuvor bereits zehn niedersächsische Landkreise, in denen der Konzern tätig ist, mit insgesamt rund 36 000 Litern des Hand-Desinfektionmittels „Isopropanol 70“ (IPA) unterstützt.

Gefertigt ist der Wärmetauscher aus Stahl. Es ist der dritte dieser Art, den Sperling mittlerweile für Exxon Mobil gebaut hat. Der mehr als eine halbe Million Euro teure Wärmetauscher wird während des Stillstands der Erdgasaufbereitungsanlage eingebaut, wie Holger Wehrmann, der verantwortliche Projektleiter im Konzern, erläuterte. „Exxon Mobil wird trotz der auch Corona-bedingten schwierigen Marktsituation einen zweistelligen Millionenbetrag für diese Hauptwartung investieren“, teilt Klaus Torp von der Exxon-Pressestelle mit.

Während der Revision werden zusätzlich rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von beauftragten Partnern auf dem Gelände in Großenkneten tätig sein. Dabei gelten verschärfte Corona-Bedingungen auf dem ohnehin abgeriegelten Areal. „Einzuhaltende Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen, Sozialcontainer, die Unterbringung der Arbeiter – in der Corona-Krise wird aus einem Großprojekt eine Herkulesaufgabe“, so Birgit Schilling von Exxon Mobil. Das Projektteam sei dabei, ein Sicherheits- und Gesundheitskonzept mit den Behörden abzustimmen, heißt es dazu aus Hannover.

Großenkneten gilt als eine der weltweit modernsten Erdgasaufbereitungsanlagen. Das in den Bohrungen in Norddeutschland geförderte Erdgas kann Schwefelwasserstoff enthalten. Daher muss das Erdgas „gewaschen“ werden. Der Schwefelwasserstoff wird abgeschieden und in elementaren Schwefel umgewandelt.

Seit 1972 in Betrieb

1972 wurde die Erdgasaufbereitungsanlage in Großenkneten in Betrieb genommen. Mehr als 100 Förderbohrungen betreibt Exxon Mobil derzeit im Raum Südoldenburg. Rund 200 Milliarden Kubikmeter Erdgas wurden bisher in Großenkneten produziert. Mit dieser Menge könnte man alle deutschen Haushalte vier Jahre lang versorgen, rechnet Exxon vor. Rund 730 000 Tonnen hochwertiger Schwefel fallen jährlich als Nebenprodukt der Erdgasaufbereitung an. Und noch einen Effekt hat die Anlage: Sie beschert der Gemeinde Großenkneten seit vielen Jahren hohe Gewerbesteuereinnahmen.