Grüppenbühren /Delmenhorst Im Gewerbegebiet Ganderkesee-West wird es langsam eng: Nach Angaben von Christa Linnemann, im Rathaus für die Wirtschaftsförderung zuständig, sind mittlerweile fast 80 Prozent des knapp 22 Hektar großen Areals an der A 28 verkauft.

Der jüngste Neuzugang ist die SM Blechverarbeitungs GmbH aus Delmenhorst. Das Unternehmen mit 30 Mitarbeitern kann sich am derzeitigen Standort an der Berner Straße nicht erweitern, außerdem ist der geschäftsführende Gesellschafter Mark Giesbrecht mit der verkehrlichen Anbindung im Delmenhorster Stadtnorden unzufrieden. Im Grüppenbührener Gewerbegebiet hat er schnellen Anschluss an die A 28 und zudem auf 12 000 Quadratmetern genügend Platz – auch mit Blick auf mögliche weitere Ausbauvorhaben.

SM Blechverarbeitung ist seit 1992 im Handelsregister eingetragen, die Firma entstand aus einem metallverarbeitenden Betrieb, den Mark Giesbrechts Vater Horst 1960 in Delmenhorst gegründet hatte. Der Sohn und dessen vor drei Jahren verstorbene Schwester Sabine entwickelten das Familienunternehmen weiter und mit Mark Giesbrechts Kindern Franziska (23) und Christian (21) steht die nächste Generation bereits in den Startlöchern. Beide waren in die Entscheidung für den Umzug nach Ganderkesee eingebunden.

Die Investitionen in den Neubau an der Straße Am Rennfeuer summieren sich laut Mark Giesbrecht auf gut 3,5 Millionen Euro. Im März 2019 soll mit dem Bau einer 3500 m² großen Produktions- und Maschinenhalle mit Schlosserei sowie eines 500 m² großen Bürotraktes begonnen werden. Die Fertigstellung wird für das Frühjahr 2020 angestrebt.

SM Blechverarbeitung produziert Blechbaugruppen und -teile unter anderem für Maschinen- und Fahrzeugbauer sowie Möbelhersteller. Zu den Kunden gehören zum Beispiel die Atlas-Werke in Ganderkesee, Delmenhorst und Vechta, aber auch andere Firmen in der Region. Deshalb ist für Mark Giesbrecht die nahe Autobahn ein ganz entscheidender Standortvorteil. Der 52-Jährige fühlt sich von der Wirtschaftsförderung der Gemeinde Ganderkesee gut betreut. Christa Linnemann wiederum sieht in der Neuansiedlung einen „Gewinn für die Gemeinde“.