Halenhorst Es ist Winterzeit, und damit stehen vielerorts Freischneidearbeiten bei Bäumen und Sträuchern an. Da hat auch Helmut Schnieders grundsätzlich nichts dagegen. Wenn er allerdings dieser Tage den Jückenweg in der Nähe seine Hauses in Halenhorst entlanggeht, dann ärgert er sich kräftig. „Warum hat man das so gemacht“, fragt sich der Imker und zeigt auf die stark beschnittenen Weiden beidseits der Pflasterstraße und die vielen Sträucher, die beschnitten/beseitigt worden sind, auch in den Gräben. In Zeiten, wo mehr denn je von Blühstreifen gesprochen wird, kann der 65-Jährige nicht verstehen, wieso die Gemeinde durch ihren Bauhof derart zur Säge gegriffen hat.

Durch den Wegfall von Schlehen, Weiden, Faulbaum, Gingster, Brombeeren und einigem mehr sieht Schnieders seine Bienen in Gefahr. Ihnen würde die Tracht fehlen. So liefern die Weiden die erste Nahrung des Jahres, die Brombeeren gehören mit zu den Spätblühern. Schnieders ist einer von vier Imkern in dieser Region. Seit 1986 hat er sich den Bienen und dem Honig verschrieben. „Die brauchen Pollen und Nektar, jetzt wird alles abgeschnitten. Das ist kompletter Quatsch.“ 1,50 Meter wären in Ordnung, hier seien es bis zu vier , moniert er.

Schnieders vermisst die schönen Hecken entlang des idyllischen Weges. Selbst der Neuntöter habe hier gebrütet. Einst habe die Gemeinde selbst die Bäume gepflanzt. Auch andere Halenhorster hätten sich erschrocken gezeigt, wie man die Bäume derart beschneiden konnte.

Im Eingangsbereich des Jückenwegs steht übrigens das Schild „Wildeinstandsgebiet“. Hunde sind ganzjährig an der Leine zu halten, Zuwiderhandlungen können mit einer Geldbuße von bis zu 5000 Euro geahndet werden, so die Gemeinde. Dass direkt dahinter die Seitenstreifen derart geschlegelt werden, „dass da nichts mehr wachse“, lässt Schnieders nur verwundert zurück.

Die NWZ hat den beschriebenen Fall in Halenhorst zum Anlass genommen, die Gemeindeverwaltung einmal grundsätzlich zu den Themen Baumfällungen und Strauchschnitt zu befragen. Der Großenkneter Bauamtsleiter Erhard Schröder erläuterte in einer schriftlichen Stellungnahme das Vorgehen der Kommune.

Was ist die Grundlage der Arbeiten ?

Grundsätzlich ist die Gemeinde für die in ihrem Eigentum befindlichen Straßen und Wege unterhaltungs- und verkehrssicherungspflichtig. Dies betrifft sowohl den Straßenkörper selbst als auch die Seitenränder einschließlich Gräben und Bewuchs. Im Zuge von Freischneidearbeiten wird das sogenannte Lichtraumprofil hergestellt. Das heißt: Der Bewuchs bis 1,50 Meter neben dem Fahrbahnrand und rund vier Meter Höhe wird zurückgeschnitten beziehungsweise entfernt.

Warum ist die Pflege der Seitenstreifen wichtig ?

Gerade die Gemeindestraßen und -wege in den Außenbereichen seien nur relativ schmal asphaltiert oder gepflastert, erläutert Schröder. Im Falle von Begegnungsverkehr müsse auf den Seitenstreifen ausgewichen werden. Begegnungsverkehr besteht gerade in einer landwirtschaftlich geprägten Gemeinde nicht nur aus Pkw, sondern auch aus Lkw oder landwirtschaftlichen Fahrzeugen.

Wie bewertet die Gemeinde den Jückenweg ?

Die Verwaltung verweist darauf, dass sich in Halenhorst beiderseits im Straßenseitenraum Gräben befinden. Es habe sich teilweise Bewuchs auf der Grabenböschung bis in die Grabensohle hinein entwickelt. Schröder: „Die Gemeinde ist auch zuständig für eine ordnungsgemäße Unterhaltung von Gräben und die Erhaltung deren Funktionsfähigkeit. Letzteres ist nicht möglich, wenn Gräben zuwachsen. Diese haben zum einen eine Entwässerungsfunktion für die Straßen. Des Weiteren haben die Gräben eine Entwässerungsfunktion für die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen.“ Im Bereich Jückenweg bilde ein Verbandsgewässer der Hunte-Wasseracht die Vorflut für die Seitengräben.

Gibt’s Absprachen mit

Imkern/Naturschützern ?

Der Bauhof bearbeitet rund fünf Kilometer Seitenräume in einem Winter. Schröder: „Sofern Eingriffe durch Freischneidemaßnahmen vermeidbar sind, werden diese auch vermieden und damit die Interessen der Imker berücksichtigt.“ Absprachen mit Naturschutzverbänden und Imkern gebe es nicht. Für die Kommunen gebe es „relativ klare Regelwerke“. Zum Beispiel finden keinerlei Eingriffe während der Brut- und Setzzeit statt. Eine Ausnahme bilden unaufschiebbare Eingriffe, zum Beispiel bei akuter Gefahr.

In anderen Kommunen gibt es ein wechselseitiges Freischneiden von Straßen und Wegen, damit immer ein Teil der Tracht für die Bienen bleibt. In Großenkneten ist das bisher nicht der Fall.

Wie schätzt die Verwaltung das Thema ein ?

Erhard Schröder: „Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass es zu Eingriffen an Bäumen und Bewuchs unterschiedliche Auffassungen und Interessen gibt. Es kommt durchaus auch Kritik vor, dass nicht ausreichend freigeschnitten wird oder Gräben nicht ausreichend unterhalten werden. Die Gemeinde ist aber stets bemüht, einen Interessenausgleich hinzubekommen.“