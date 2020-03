Handel: „So eine Situation hat es bislang noch nicht gegeben“

Frage: Herr Lenzschau, wie hat Ihr Unternehmen, wie hat der Handels- und Gewerbeverein (HGV) von der Anordnung erfahren, dass ein Großteil der Geschäfts schließen muss?

Lenzschau: Die Informationskette ist schlicht eine Katastrophe. Ich habe bis heute keine andere Auskunft als die Mitteilung der niedersächsischen Landesregierung, die über die Medien verbreitet wurde. Weder Einzelhandelsverband, noch die IHK, noch der Landkreis haben bis Dienstagnachmittag eine Stellungnahme herausgegeben. Es ist auch nicht klar definiert, welche Warengruppen betroffen sind und welche nicht – und in welchem Umfang innerhalb eines Geschäftes. Was heißt denn überhaupt „Waren des täglichen Bedarfs“? Wir befürchten eine extreme Wettbewerbsverzerrung, weil aufgrund ihrer Lebensmittel-Anteile die großflächigen Vollsortimenter einen Großteil der für uns gesperrten Sortimente verkaufen dürfen. In Österreich und in anderen Bundesländern geht man andere Wege: Dort dürfen tatsächlich nur Lebensmittel verkauft werden.

Frage: Welche Lösung hätten Sie sich denn gewünscht?

Lenzschau: Wir hätten uns einen anderen Weg gewünscht: einen verringerten Publikumsverkehr. Also den Einlass einer begrenzten Kundenzahl. Denn auch unser Geschäft „Schnittker am Markt“ ist für eine Grundversorgung zuständig. Das Telefon steht hier nicht mehr still.

Frage: Was werden Sie tun?

Lenzschau: Wir liefern Waren aus und haben einen Mini-Abholservice eingerichtet. Es gibt Geburtstage in den Familien und reservierte Bestellungen. Wir stehen mit dem Einzelhandelsverband in Kontakt und warten händeringend auf eine Stellungnahme. Alle übrigen Bundesländer sperren übrigens erst ab Mittwoch.

Frage: Was ist mit Ihrem Personal?

Lenzschau: Wir haben etwa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie bauen aktuell Überstunden ab; alles andere wird rechtlich geprüft. Kurz gesagt: So eine Situation hat es noch nicht gegeben. Wir befürchten sehr schwere Zeiten für viele Kollegen.