Harpstedt Der Bau der 380-kV-Leitung Ganderkesee-St. Hülfe schreitet im Bauabschnitt „Freileitung Nord“ (Samtgemeinde Harpstedt) weiter voran. Was bisher geschafft wurde, hat der Übertragungsnetzbetreiber Tennet auf Anfrage unserer Zeitung nun mitgeteilt.

Von 50 Freileitungsmasten, die im Abstand von jeweils 400 Metern errichtet würden, fehle noch die Zustimmung zum Bau von zwei Maststandorten. Seit Start der Bauarbeiten im April seien 18 Masten gegründet worden. Das heißt, so Tennet: Die Fundamente inklusive Mastfüße sind fertiggestellt für die sogenannte Maststockung, also die Errichtung des Masts Stockwerk für Stockwerk. An sechs der 18 Standorte seien die Mastbauteile auf der Baustelle vormontiert. Besondere Fundamentarbeiten mit sogenannten Fundex-Pfählen seien an sechs Standorten abgeschlossen. Diese Gründungsart sei vergleichsweise erschütterungs- und lärmarm, verdränge wenig Boden und komme bei speziellen Boden- und Umweltbedingungen zum Einsatz, so Unternehmenssprecher Mathias Fischer.

Ab Ende August sollen die Maststockungen für die ersten vier Masten beginnen. Daneben würden durchgängig weitere Fundamentarbeiten ausgeführt, regelmäßig werde Material wie Stahl, Leiterseile oder weiteres Baumaterial geliefert. Auch an der Verstärkung der durch den Bau beanspruchten Banketten – die leicht erhöhten Randstreifen neben der Fahrbahn – der Gemeindestraßen werde gearbeitet. Der überwiegende Teil dieser Arbeiten sei abgeschlossen. Die ersten Seilzüge – die Belegung der Höchstspannungsmasten mit Leiterseilen – seien um den Monatswechsel September/Oktober geplant. Voraussichtlich würden die Masten beiderseits der Autobahn 1 bei Prinzhöfte zu den ersten Masten gehören, die beseilt werden.

Die „Freileitung Nord“ wird auf einer Länge von 19,9 Kilometern gebaut. In diesem Bereich werden die Stromkabel nicht als Erdkabel, sondern ausschließlich als Freileitung geführt. Der Abschnitt ist der längste der 380-Kv-Höchstspannungsleitung, die 61 Kilometer lang ist und fünf Abschnitte umfasst. Die Leitung führt durch die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Harpstedt: Prinzhöfte, Winkelsett und Colnrade.

Die Kosten der 61 Kilometer langen Trasse liegen nach Tennet-Informationen „im dreistelligen Millionenbereich“.