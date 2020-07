Aldi Und Inkoop In Harpstedt: Anwohner fordern Lärmschutz

Harpstedt Wenn die Supermärkte Aldi und Inkoop an die Wildeshauser Straße ziehen, ist es vorbei mit der Ruhe am Ortsrand – zumindest scheinen einige Harpstedter dieser Auffassung zu sein. Ihr Sorge darüber äußerten sie in der Einwohnerfragestunde im Umwelt- und Planungsausschuss des Fleckens am vergangenen Donnerstag.

„Wir sollten unseren Wunsch äußern“, sagte eine Anwohnerin aus der Freistraße – einige Grundstücke in der Straße grenzen im Osten direkt an den Teil des Baugebietes, auf dem Parkplätze entstehen sollen. Mit einem der Geschäftsführer der Inkoop-Märkte habe die Anwohnerin darüber gesprochen, dass an diesem Rand eine Lärmschutzwand entstehen soll. „Aber jetzt haben wir gehört, dass die nicht kommt“, merkte sie an. Auch ein weiterer Anwohner erkundigte sich nach dem Lärmschutz.

Nicht eingeplant

Der in der Sitzung vorgestellte Entwurf belegt: Nur auf einem kleinen Teil der südlichen Grenze zur Straße „Carsten-Horst-Kamp“ ist derzeit eine Schallschutzwand vorgesehen. „Das gibt uns keinen Schutz, das nimmt keinen Lärm“, klagte die Anwohnerin. Im Osten sollte es einen Grünstreifen geben, klärte Bauamtsleiter Jens Hüfner auf. Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte müssten selbstverständlich eingehalten werden. Franziska Lüders von „Plankontor Städtebau“ erläuterte, dass keine Lärmschutzwand nötig sei. Das habe ein Gutachten nachgewiesen. „Es gibt die Möglichkeit, da noch etwas zu bauen, aber der Plan sieht es erst mal nicht vor“, sagte sie.

Ausschussvorsitzender Horst Hackfeld (HBL) riet den Anwohnern dazu, sich im Rahmen der nächsten Öffentlichkeitsbeteiligung einzumischen – zu diesem Zeitpunkt könnten sich auch Bürgerinnen und Bürger zu der Planung äußern.

Forderungen nach einer Lösung zum Schallschutz kamen auch von den Ausschussmitgliedern. „Es erschließt sich mir nicht, warum da nur dieses kleine Stück hinkommt und zur Freistraße nichts“, sagte Rolf Ranke (HBL). „Ich sehe die Notwendigkeit, da nachzuarbeiten“, meldete sich Hermann Schnakenberg (SPD) zu Wort.

Entscheidung vertagt

Das letzte Wort in Sachen Lärmschutz ist noch nicht gesprochen: Lüders schlug vor, bis zum nächsten Verwaltungsausschuss mit Aldi und Inkoop in Kontakt zu treten, um zu klären, ob eine Wand nach Osten Teil des Vorhabens werden soll. Am Ende sprachen sich die Ausschussmitglieder einstimmig für den vorliegenden Entwurf – vorläufig ohne östlichen Schallschutz – aus.

Um Lärmbelastung ging es auch, als die Ausschussmitglieder über den Bebauungsplan für das Gebiet sprachen, auf dem Inkoop abgerissen und Netto neu gebaut werden soll. Im Bereich der Anlieferung von Inkoop gebe es derzeit eine gemauerte Wand zum Schutz, sagte Ranke und erkundigte sich, ob dort auch weiterhin ein Schutz vorgesehen ist. „Der alte Schallschutz muss erhalten bleiben“, forderte er und regte außerdem an, ein Gutachten in Auftrag zu geben. Auch hier schlug Hüfner vor, vor der Verwaltungsausschusssitzung mit den Vorhabenträgern zu sprechen.

Unbefriedigend fiel die Antwort für einen Harpstedter aus, der sich über die Nachnutzung von Aldi und Netto erkundigte. Der Flecken könne nicht über die Nachnutzung der Gebäude in privatem Besitz entscheiden, erklärte Hüfner. „Man kann niemanden zwingen, dort ein Geschäft zu betreiben“, fügte Hackfeld hinzu, gerade wegen der derzeitigen Unsicherheit in der Corona-Krise.

„Es wäre schön, wenn Aldi nachgenutzt würde, aber da kann der Flecken nichts machen“, sagte Lüders. Die Nachnutzung des Inkoop-Grundstücks und damit die Versorgung im Ortskern sei durch Netto aber gesichert. „Da wird es eine zeitliche Lücke geben“, monierte der Harpstedter – schließlich müsse das alte Gebäude zunächst abgerissen und anschließend der neue Markt gebaut werden.