Bilanz: Rosenfreibad als „Energiefresser“

Harpstedt Den Energieverbrauch in Harpstedt im Blick behalten – das übernimmt seit 2000 das Bremer Ingenieurbüro Utec für die 15 Liegenschaften der Samtgemeinde. In der Sitzung des Bau-, Umwelt- und Planungsausschusses hat Heinz Eggersglüß von Utec den Bericht für das Jahr 2019 vorgestellt.

In seinem Vortrag stellte er dar, wie viel Strom, Wasser, Erdgas und Nahwärme die Harpstedter Kitas, Schulen und Sporthallen sowie Amtshof und Rosenfreibad beziehen. Dabei wurde deutlich: Beim Wasser ist das Freibad der größte, beim Strom einer der größten Posten.

Lag der Wasserverbrauch aller Samtgemeindeliegenschaften im vergangenen Jahr bei weit über 18 000 Kubikmetern, so wurden abzüglich des Freibads etwas über 4000 Kubikmeter genutzt. „An den Höhepunkten kann man die Qualität der Sommer erkennen“, erläuterte Eggersglüß weiter: In den besonders warmen und trockenen Sommern 2018 und 2019 war der Bedarf im Rosenfreibad deutlich angestiegen.

Auch beim Strom macht sich das Bad laut Bericht deutlich bemerkbar: Ohne Freibad liegt die Einsparung demnach von 1999 bis 2019 bei 13 Prozent, der Wert des vergangenen Jahres ist aber höher als vor 20 Jahren. Als Grund nannte der Experte unter anderem die letzte Freibadsanierung Anfang der 2000er-Jahre. Damit gehe in der Regel ein erhöhter Verbrauch einher.

Loben konnte Eggersglüß die Nutzung von Nahwärme seit 2012, mit der der Erdgasverbrauch der Samtgemeinde im Zeitraum von 1999 bis 2017 um drei Viertel reduziert werden konnte. „Mit der Nahwärme haben Sie einen großen Schritt zur Einsparung von CO2 getan“, so der Experte.

Auf besonderes Interesse bei den Ausschussmitgliedern stieß der Bericht von Eggersglüß zur Photovoltaik (PV)-Anlage, die 2013 auf dem Dach des Delmebads in Betrieb genommen worden war. Demnach hat die Gemeinde von 2014 bis 2019 aus Sonnenenergie rund 419 000 Kilowattstunden Strom erzeugt. Laut Bericht wurden davon etwa 42 Prozent selbst genutzt, der Rest ins Netz eingespeist. „Sie produzieren etwa zehn bis elf Prozent des Stroms selbst“, erläuterte Eggersglüß.

Mit Bezug auf das geplante Colnrader Feuerwehrhaus sagte Klaus Budzin (SPD): „Scheinbar hat man in Harpstedt noch nicht begriffen, dass man mit einer PV-Anlage richtig was erreichen kann.“ Damit erinnerte er erneut an den Antrag von SPD und Grünen, alle Möglichkeiten des Einsatzes regenerativer Energien für den Neubau zu prüfen. Damit war inzwischen das Ingenieurbüro Utec beauftragt worden, wie Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse zu Beginn der Sitzung mitgeteilt hatte.

Florian Eiskamp (HBL) fragte, ob die Gemeinde eine solche Anlage selbst bauen und betreiben oder einen Dritten damit beauftragen und den Strom von ihm beziehen solle. Die Empfehlung des Experten: Die Gemeinde sollte eine PV-Anlage idealerweise selbst betreiben. Den Strom von einem Dritten zu beziehen, sei in der Regel teurer – „weil er ja auch noch etwas daran verdienen will.“ Damit die Anlage aber wirtschaftlich sei, müsse ein Teil des Stroms selbst genutzt werden.