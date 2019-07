Harpstedt Es gibt einen bedeutenden Vorteil, wenn Kinder und Jugendliche tagein, tagaus auf ihr Handy schauen: Sie machen weniger kaputt. Die positiven Folgen der Handysucht machen sich auch in der Fachwerkstatt der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn (DHE) bemerkbar. Dort werden neben Lkw, Pkw, Waggons und Loks auch Busse gewartet und repariert.

„Die Sitze werden nicht mehr aufgeschlitzt oder angekokelt“, erklärt Werkstattleiter Karsten Wenkel. Ab und zu werde ein Kaugummi an die Sitze geklebt oder der Sitzgurt verknotet. Die Schüler zerstörten aber nicht mehr mutwillig die Einrichtung. „Sitzreparaturen fallen fast gar nicht mehr an“, so Wenkel.

Im Schnitt werden zwei Busse pro Tag gewartet und repariert. Neben der Beseitigung bestehender Mängel werden die Busse auf ihre Sicherheit geprüft. Funktionieren Räder, Reifen, Lenkung und Bremsen einwandfrei? Ist der Innenraum in einem guten Zustand? Wie steht es um die Druckluftanlage, Klimaanlage oder den Antriebsstrang?

„Die Vorgaben zur Überprüfung sind strenger geworden“, sagt Wenkel. Die regelmäßige Sicherheitsprüfung der Busse beanspruche je nach Bustyp auch mal ein längeres Zeitfenster. Sie müsste – wenn möglich – in die Ferienzeit gelegt werden, in der die Busse dann bei einem „Rundumschlag“ gründlich gecheckt würden.

Besonders häufig repariert werde das Kassen- und das Kommunikationssystem der Busse, erklärt der Werkstattleiter. „Die Bordrechner sind sehr komplexe Anlagen.“ Man sei bei der Reparatur auch auf die Hersteller angewiesen.

Nach und nach werde der Fuhrpark der DHE verjüngt, erläutert Wenkel. Im Schnitt kämen dadurch pro Jahr zwei neue Busse. Auch die Technik und die Software in den Fahrzeugen werden weiterentwickelt, verrät der Werkstattleiter. Stichwort: Internet im Bus. Da alte Fahrzeuge viel Pflege benötigten, müsse man wirtschaftlich denken, so Wenkel. Ab einem gewissen Kilometerstand würden alte Fahrzeuge ausgetauscht.

Dadurch würden die Reparaturen allerdings nicht komplizierter, betont Wenkel. Die kaputten Teile werden ausgebaut und durch neue ersetzt. Wenn diese im Einkauf günstig seien, lohne sich eine Reparatur in der Regel nicht.

In der Fachwerkstatt kümmern sich ein Meister, drei Gesellen und drei Auszubildende nicht nur um die 23 Linien- und zwei Reisebusse des eigenen Fuhrparks. Auch externe Aufträge von kleineren Busunternehmen und private Anfragen gibt es. Dies ist erlaubt, obwohl die Stadt Delmenhorst, der Landkreis und mehrere Gemeinden Anteile an der DHE halten. „Wir restaurieren unter anderem Oldtimer und bauen Geländefahrzeuge aus“, erklärt Wenkel. Dies sei eine aufwendige und sensible Angelegenheit.

„Die Mechaniker haben Ehrgeiz und Leidenschaft. Sie sind hochmotiviert“, fügt Wenkel lächelnd hinzu. Man wolle den Kunden eine hundertprozentige, gute Betreuung bieten und arbeite dafür – zum Beispiel wenn das passende Werkzeug fehlt – auch mit Fremdfirmen zusammen.

Man müsse bei den Aufträgen flexibel sein und gern schrauben, sagt Wenkel. „Die Arbeit ist dreckig, laut und schwer. Aber wir sind wie eine kleine Familie hier. Jeder bringt seine Stärken ein und wir ergänzen uns.“

