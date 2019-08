Harpstedt /Dünsen Mit Streitigkeiten kennt sich Heinz-Jürgen Greszik aus. Nicht etwa, weil ihm selbst so oft die Hutschnur reißt. Eher das Gegenteil ist der Fall: Der Diplom-Verwaltungswirt aus Dünsen ist als Schiedsmann in der Samtgemeinde Harpstedt dann im Einsatz, wenn sich andere in die Haare geraten sind und nach Mediation gerufen wird. In diesem Job hat er durchaus Erfolg: In seinen 26 Schlichtungsverhandlungen während der vergangenen fünf Jahre kam es immerhin zu 14 Vergleichen.

„Schlichten ist besser als Richten.“ – Diesen Satz stellt Greszik voran, wenn er über seinen ehrenamtlichen Job berichtet. Bei einer erfolgreichen Schlichtung „gibt es keine Gewinner oder Verlierer“ – anders als vor Gericht, wo die Urteile meist nur für eine Seite zufriedenstellend seien.

Als Schiedsmann ist Greszik auf fünf Jahre gewählt, die Dienstaufsicht obliegt dem Amtsgericht. „Sein“ Amt sei durch Preußens König Friedrich-Wilhelm II. eingeführt worden, erzählt der 71-Jährige. Heute sei es in 14 der 16 Bundesländer gesetzlich verankert (nicht in Bremen und Hamburg).

Zu Greszik kommen Menschen, die sich zum Beispiel in der Folge von Beleidigungen, weil Büsche über den Grundstückszaun hängen oder nach Körperverletzungen spinnefeind sind. Unter seinen 26 Verhandlungen waren auch drei Strafsachen. Teils kommen die Antragsteller aus eigenem Antrieb, teils auch, weil sie eine Privatklage anstrengen und zuvor ein Sühne- beziehungsweise Schlichtungsverfahren durchzuführen ist.

So unterschiedlich wie die Gründe für Gresziks Einsatz sind die Verfahren selbst. Manches könne durch ein Tür-und-Angel-Gespräch erledigt werden – „da fragen Leute nach: Wie krieg’ ich den Streit aus der Welt?“. Kommt es zu einer Verhandlung, dann dauere die durchaus zwei bis zweieinhalb Stunden.

„Unsere Kunst ist, zu einem Ergebnis zu kommen“, beschreibt Greszik das Ziel. „Mediation“ heißt hier das Stichwort, am Ende sollten beide Kontrahenten „auf Augenhöhe rauskommen“. Bundesweit gelinge das im Schnitt in 50 bis 60 Prozent der Fälle.

Reich werden, so viel steht wohl fest, können Schiedsleute durch ihre Tätigkeit nicht. Wenn ein Vergleich in einer Verhandlung nicht zustande kommt, habe der Antragsteller 15 Euro hinzublättern, erklärt Greszik. Falls der Vergleich gelingt, seien es 25 bis 50 Euro plus Auslagen. Die eine Hälfte des Geldes geht an die Samtgemeinde, die andere ist für Gresziks Bemühungen.

Die „Belohnung“ für all die Mühen beim Schlichten sei nicht in der Bezahlung zu finden, stellt der Dünsener klar. Sondern? „Wenn es zu einer Verständigung kommt, das ist das Schöne. Leute wieder zueinander führen zu können.“ Natürlich klappe das nicht immer – „aber man sagt sich wieder ,guten Tag’“.