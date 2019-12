Harpstedt Eine nach der anderen sind sie aus dem Landkreis Oldenburg verschwunden, zum Beispiel 2016 in Ganderkesee, 2017 in Wildeshausen. Nun verlässt sie auch Harpstedt: die Videothek. Zum Ende des Jahres wird Besitzer Thomas Ehlting die Türen der Filiale an der Langen Straße 33 schließen. Am 30. Dezember wird voraussichtlich der letzte Verkaufstag sein, so Ehlting. Das Geschäft rentiert sich nicht mehr.

Bereits seit etwa drei Wochen gibt es einen Schlussverkauf, „der läuft auch ganz ordentlich“, erzählt der 53-Jährige aus Harpstedt. Vor Weihnachten und Silvester soll es noch zusätzliche Aktionen geben. Ehlting hat zwar noch eine andere Videothek in Zeven, aber den Bestand braucht er dort nicht.

In der Harpstedter Filiale ist mittlerweile nur noch eine Mitarbeiterin tätig.

Früher war das anders. Seit 1987 besitzt Thomas Ehlting schon Videotheken, zur Höchstzeit waren es elf Filialen. Die in Harpstedt eröffnete er 1992. „Früher stand ich auch selbst in den Filialen, es macht mir einfach viel Spaß.“

Dies ist auch einer der Gründe, warum er das Geschäft so lange am Leben hielt. „Wirtschaftlich ist es schon länger nicht mehr so gut, aber ich hänge daran“, sagt er. Darum habe er auch versucht, neue Dinge dazu zu nehmen, um den Kunden mehr anzubieten, so wie eine Poststelle in der Filiale in Zeven. „Ich habe mir immer gewünscht, dass es hier in Harpstedt auch so was gibt, aber es bietet sich nichts an“, bedauert Ehlting, „und als reines stationäres Geschäft lohnt es sich nicht mehr.“ Diesen Umstand führt er einerseits auf die Online-Streaming-Dienste zurück, andererseits auf die illegalen Möglichkeiten, die das Netz bietet. „Gerade Erotik gibt es viel im Internet.“

Was nach der Schließung mit den Räumen passiert? „Es ist schwer, solche Gewerberäume zu vermieten, man findet ja keine Geschäfte mehr für den Einzelhandel, höchstens Dienstleister,“ sagt Ehlting. „Das wird durch das Internet immer weniger.“

Also werde seine Gebäudetrocknungsfirma dort wohl einen neuen Standort – neben denen in Oldenburg und Worpswede – erhalten, so Ehlting. Die Firma führt er ebenfalls seit 1992, sie ist sein Hauptjob. Nun werde er voraussichtlich Geschäftsräume an der Langen Straße einrichten, in denen Kunden Geräte direkt vor Ort leihen können.