Harpstedt Ein junger Mann packt einen Thermobehälter in seinen Fahrradkorb und tritt in die Pedale. In dieser Woche holt er sich zum letzten Mal sein Mittagessen aus der Fleischerei „Christians“. Das Harpstedter Traditionsunternehmen schließt diesen Samstag für immer die Türen. Einen Käufer gibt es nicht.

Beim Vater gelernt

Dennis Labatut (38) Dennis Labatut (38) Melanie Töne (48) Melanie Töne (48) Manfred Menges (80) Manfred Menges (80) Den Harpstedtern wird die Fleischerei „Christians“ Fehlen Dennis Labatut hat gerne in der Fleischerei eingekauft: „Der Mittagstisch wird fehlen. Den habe ich immer sehr zu schätzen gewusst. Die Qualität war immer sehr gut. Ich werde mich noch mit ein paar dieser eingemachten Gläser eindecken.“ Schon als kleines Kind war Melanie Töne immer bei „Christians“ im Laden. „Wieder ein Geschäft, das in Harpstedt schließen muss. Es ist sehr schade. Da wird was fehlen in Harpstedt. Die Qualität war super, das Personal war immer sehr freundlich. Allgemein herrschte eine familiäre Atmosphäre. Auch Manfred Menges hat hier regelmäßig Fleisch und Wurst gekauft: „Das Essen war immer gut. Die Bedienung war aber auch super. Man kannte sich. Es ist sehr bedauerlich, dass sie schließen müssen. Es wird was fehlen.“

Geschäftsinhaber Johann Christians geht in den Ruhestand – 66 Jahre alt ist er. Der Betrieb ist seit Jahrzehnten in den Händen seiner Familie. Viele Harpstedter haben sich schon als Kind ihre Scheibe Wurst hier abgeholt. 1968 hat sein bereits verstorbener Vater Theodor Christians den kleinen Laden gekauft. „Ich bin dann bei ihm in die Lehre gekommen“, erzählt der Fleischermeister. So wie drei seiner sieben Geschwister auch. Im Jahr 1996 habe er den Laden übernommen. Seine Tochter Tanja Lüttge arbeitet seit fast 20 Jahren mit im Verkauf. Zehn Mitarbeiter waren bei Christians angestellt, alle haben eine neue Stelle gefunden. Das freut auch den Chef.

Echtes Handwerk

Dass es sich bei dem Familienbetrieb noch um echtes Handwerk handelte, zeigt sich darin, dass vom lebenden Tier bis zum fertigen Braten alles selbst gemacht wurde. Um sechs Uhr begann für Christians der Arbeitsalltag. Montags lieferte ein Bauer seine zehn Schweine, mittwochs kamen die Rinder, im Sommer ein bis zwei und im Winter manchmal sogar sieben. Von einem mit lebenden Tieren voll beladenen Lkw fehlte hier jede Spur. „Das gab es bei uns nicht“, erklärt Christian, „die Tiere kamen von zwei Bauern hier aus der Region, standen zwei Kilometer von hier entfernt auf der Weide. Das haben die Kunden auch geschätzt. Hier wusste man, wo das Fleisch herkommt.“

Das Fleischermesser legt Christians für immer in die Schublade, aber mit gemischten Gefühlen. „50 Jahre lang habe ich meinen Beruf gerne gemacht. Es war immer ein Ansporn, wenn es den Leuten gut geschmeckt hat, und ich freue mich auf den Ruhestand“, sagt er und lächelt zufrieden. „Aber es ist schade, den Laden aufzugeben.“ Seit zwei Jahren stehe der Laden zum Verkauf, nur hat sich bis heute niemand gefunden, der ihn übernehmen will. „Es gibt zu wenig Leute, die den Beruf überhaupt noch erlernen“, erklärt sich Christians das Desinteresse. Auch sei die Konkurrenz zu den Supermärkten mittlerweile sehr groß.

An Trends angepasst

Trotzdem hat sich die Fleischerei Christians gehalten, was nicht zuletzt daran gelegen haben könnte, dass man sich immer weiterentwickelt und an neue Trends angepasst hat. Zur Wurst- und Fleischverarbeitung kam in den 90ern ein Partyservice dazu. Mit einem Mittagstisch und fertigen Menüs in Einmachgläsern kam die Fleischerei dem Trend zur schnellen Mahlzeit entgegen. „Die Kunden kaufen die Gläser auf Vorrat. Und wir dachten, die letzte Woche wird ruhig“, sagt Christians lachend.

So geht mit der Schließung der Fleischerei Christians nicht nur ein Stück Geschichte, sondern auch Tradition und echtes Handwerk. „Unsere Wurst hatte immer eine eigene Note“, ist Christians überzeugt. Dieser Geschmack wird den Harpstedtern noch lange auf der Zunge liegen.