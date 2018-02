Harpstedt Gute Nachricht für Harpstedt und umzu: Das im vorigen Jahr in finanzielle Schieflage geratene Autohaus WD Müller, Altes Heidland 1, ist saniert und wird als VW-Service-Betrieb weitergeführt. Noch am Tage der offiziellen Eröffnung des Insolvenzverfahrens (1. Februar) wurde eine Vereinbarung zur Übernahme des Betriebes geschlossen. Erwerber ist Christopher Reckziegel, Enkel des früheren Firmeninhabers Wolfdietrich Müller.

Der neue Eigentümer, Jahrgang 1990, kennt das Metier: Er habe schon in jungen Jahren in alle Bereiche der Autohäuser seines Großvaters hineingeschnuppert, sagte er. Nach dem Tod von Wolfdietrich Müller vor vier Jahren übernahm er dessen Autohaus W. Müller an der Adelheider Str. 75 in Delmenhorst, das er seither betreibt.

„Im Zuge der sanierenden Übertragung werden alle 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Autohauses übernommen“, berichtete der Bremer Rechtsanwalt Dr. Malte Köster, der vom Amtsgericht Delmenhorst als Insolvenzverwalter eingesetzt worden war. Über die finanziellen Details der Kaufvereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Autohaus WD Müller ist spezialisiert auf Fahrzeuge der Marken aus dem Volkswagen-Konzern. Am Standort Harpstedt bietet es neben sämtlichen Service- und Reparaturleistungen auch wieder den Handel mit Gebrauchtwagen an – eine Sparte, die der vorherige Autohaus-Eigentümer Hauke Brahms an einen Pächter übergeben hatte.

Bereits an diesem Wochenende „werden wir die ersten zehn Fahrzeuge rüberholen“, kündigte Reckziegel an. Insgesamt werde er auf dem Areal später zwischen 30 und 40 Fahrzeuge ausstellen, schwerpunktmäßig Pkw, vornehmlich neuere Gebrauchte der Marken VW und Hyundai.

Die Werkstatt werde mit acht Mitarbeitern weiterbetrieben. Fünf davon seien Kfz-Mechatroniker oder Karosseriebauer, zwei sind Auszubildende, ein Mitarbeiter ist Aufbereiter.

Es sei schon immer sein Ziel gewesen, die Autohäuser seines Großvaters „wieder in die Familie zurückzuholen“, sagte der 27-Jährige, der Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt studierte hatte. Er sei der festen Überzeugung, „dass dieser Standort in Harpstedt eine Zukunft hat, dass hier wieder etwas aufgebaut werden kann.“

Mit der Entwicklung am Alten Heidland bestätigte sich, was Insolvenzverwalter Köster schon zu Beginn des Insolvenzantragsverfahrens Anfang November 2017 angedeutet hatte. Er sah damals „viele Aspekte, die für eine Sanierung günstig sind“.

