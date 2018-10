Harpstedt Vorweg eine „Kullerkäsecremesuppe“, als Hauptgang „Hexe Lillis versteckte Erdäpfel“, dazu „Baron Münchhausens Kanonenkugeln“, zum Dessert „Oma Lottas Schokotraum“. – Märchenhaft klang, was am Donnerstag in der Harpstedter Delmeschule aufgetischt wurde. Die 4b der Grundschule Harpstedt hatte ein Mehr-Gänge-Menü zubereitet. Natürlich nicht allein: Einmal im Jahr kommen Frauen vom Landfrauenverein Harpstedt-Heiligenrode in das Gebäude an die Schulstraße 25. „Kochen mit Kindern“ heißt es dann.

Die Aktion „Kochen mit Kindern“ gibt es seit mehr als 15 Jahren. Sie wird organisiert von einem gleichnamigen, von Landfrauen gegründeten gemeinnützigen Verein. Landfrauen aus den Kreisverbänden Diepholz und Grafschaft Hoya schwärmen dann zu mehr als 50 Grund- und Förderschulen aus. In diesem Jahr stand die Aktion unter dem Motto „Milch ist cool und macht munter“.

In Harpstedt wurden acht Klassen der 3. und 4. Jahrgänge für jeweils einen Vormittag an den Herd gebeten, berichtete Claudia Pleus, die seit zwölf Jahren dabei ist. Gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen Hille Timmermann, Jutta Doepke, Susanne Hadeler, Iris Wessels, Britta Schütte, Dina Perèz und Elke Cordes führte sie erst einmal eine kleine Theoriestunde durch: Da ging es um den Weg der Milch zur Molkerei, um Milchprodukte – und natürlich um die Kuh: „Die Kinder sind immer erstaunt, wenn sie erfahren, dass eine Kuh am Tag 25 Liter Milch gibt“, berichtete Claudia Pleus.

Nach einem kleinen Frage- und Antwortspiel geht es dann in die Küche. Kleingruppen werden gebildet, jede von ihnen bekommt ein Rezept.

In früheren Jahren hätten viele Kinder schon Erfahrungen mitgebracht, sagte Pleus. „Die konnten schon Kartoffeln schälen oder Zwiebeln pellen.“ Das sei heute anders: „Da wird zum Beispiel gefragt, welches der Messbecher ist.“

Hier wollen die Landfrauen mit der Aktion gegensteuern, sie wollen zeigen, dass Kochen Spaß macht. Daneben gebe es weitere wichtige Ziele, ergänzte Claudia Pleus: „Gesunde Ernährung“ stehe da ganz obenan, auch das Kennenlernen der regionalen Lebensmitteln.

Gesponsert wurde die Aktion von Vilsa (mit Getränken) und vom Wesselhof Dünsen (Eier und Kartoffeln). Interessierte, die die künftigen Aktionen unterstützen wollen, können sich unter Telefon 04244/2717 melden bei Birgit Gartelmann, Kassenwartin von „Kochen mit Kindern“.

Karsten Kolloge https://www.nwzonline.de/autor/karsten-kolloge Harpstedt

Redaktion Wildeshausen Tel: 04431 9988 2706 Lesen Sie mehr von mir

Mehr Bilder unter www.nwzonline.de/fotos-landkreis