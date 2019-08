Harpstedt Das Rennen ist gelaufen. „Knapp 30 Interessenten“ haben sich in den vergangenen Wochen um eines der 22 Grundstücke im vierten Abschnitt des Baugebiets „Am Großen Wege“ in Harpstedt beworben, berichtet Bauamtsleiter Jens Hüfner. Allerdings: Trotz dieser an sich „guten“ Nachfrage habe er den Eindruck, dass die Offerte des Fleckens an vielen Bauwilligen vorbeigegangen ist.

Auf dem 1,8 Hektar großen Areal sind auf 19 Grundstücken bei eingeschossiger Bauweise Einzel- und Doppelhäuser zulässig, hier liegt der Quadratmeterpreis bei 99 Euro. Auf drei Grundstücken sind Mehrparteienhäuser möglich (110 Euro).

Alle Bauwilligen konnten ihr Interesse – quasi „sicherheitshalber“ – für mehrere Grundstücke anmelden. Einige Areale seien oft genannt worden, andere weniger, sagt Hüfner. Wer den Zuschlag erhält, wird bei mehreren Bewerbern anhand einer Vergaberichtlinie entschieden. Zurzeit sei die Verwaltung mit der Auswertung befasst. Die Entscheidung treffe der Verwaltungsausschuss des Fleckens voraussichtlich Ende September. Die Beurkundungstermine würden auf jeden Fall noch in diesem Jahr liegen.

Hüfner hält für denkbar, dass im ersten Anlauf nicht alle Grundstücke versilbert werden. Dann werde es eine zweite Runde geben. Allerdings „haben wir keine Zweifel, dass der Flecken zeitnah alle Grundstücke verkaufen wird“.

Zum Stand der Dinge im Baugebiet: Strom-, Wasser- und Gasleitungen seien verlegt. Nach der Prüfung, ob die Wasserleitung keimfrei ist, werde die Baustraße erstellt.

„Selbstverständlich“ sei der Flecken bemüht, auch künftig Baugebiete auszuweisen, so der Amtsleiter. Dabei sei es in Harpstedt Praxis, dass sich die Gebiete im Eigentum der Gemeinde befinden.

Bis beim nächsten Baugebiet der Verkauf der Grundstücke beginnt, werde einige Zeit vergehen. 2020 sei damit noch nicht zu rechnen.