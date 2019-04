Harpstedt Ende April hat die Zwangspause endlich ein Ende: 40 Jahre nach ihrem letzten Einsatz nimmt die Lok 222 von den Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunden (DHEF) wieder den Betrieb auf.

Mit ihr ist eine Bahn voller Geschichten aus der Vergangenheit wieder auf den Gleisen unterwegs. 1935 wurde die Rangierlok vom Typ Kö II gebaut und wurde dann von der Munitionsanstalt der Wehrmacht in Dünsen für Munitionstransporte genutzt. Nachdem sie kurz vor dem Kriegsende noch durch eine Sprengung schwer beschädigt wurde, ging sie nach einer Reparatur erst zur Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn, ehe sie dann bei der Firma Rethe-Speicher in Hamburg im Einsatz war und 1979 schließlich aufs Abstellgleis geschoben wurde.

„Als Denkmal- und Spielplatzlok ging sie später an den Fußballclub Hamburg-Wilhelmsburg, wo wir sie zufällig entdeckten und 1994 in einem Tauschgeschäft erwerben konnten“, berichtet der stellvertretende Vereinsvorsitzende der DHEF, Torben Kluwe.

2009 kehrte die Lok, nach äußerlicher Aufarbeitung, als Denkmal in die Samtgemeinde zurück – ohne Motor und Getriebe.

Der Wunsch der Eisenbahnfreunde, aus dem Schauobjekt wieder eine einsatzbereite Rangierlok zu machen, blieb. „Der entscheidende Anstoß, die Lok betriebsfähig aufzuarbeiten, war der eher zufällige Erwerb eines Ersatzteilspenders mit passendem Getriebe“, erklärt Kluwe. Zwischen 2013 und Herbst 2018 wurde die Lok von den Vereinsmitgliedern aufwendig reaktiviert: Ein passender Motor musste gefunden, das Getriebe eingebaut werden.

Der 28. Oktober war dann ein großer Tag für die Eisenbahnfreunde aus Delmenhorst und Harpstedt. Komplett saniert machte sich die Lok 222 auf die vorgeschriebene Abnahmefahrt zwischen Harpstedt und Groß Mackenstedt.

Zu Beginn von 2019 ist die historische Lokomotive nun endlich wieder einsatzbereit und soll in Zukunft die Diesellok 7 des Vereins entlasten. Für ihren Motor seien, nach Auskunft der DHFG, im Ernstfall kaum noch Ersatzteile zu bekommen. Die Lok 222 soll dagegen auch in ferner Zukunft ihren Dienst auf den Gleisen der Samtgemeinde Harpstedt und darüber hinaus verrichten und so manchen Eisenbahnfreund begeistern.