Harpstedt /Havekost Verkehrsteilnehmer auf der Kreisstraße 286 zwischen Harpstedt und Havekost sowie auf der B 213 zwischen Havekost und Hoyerswege müssen sich in den Sommerferien und bis Ende August auf Umwege einstellen. Denn: Ab Donnerstag, 4. Juli, beginnt eine umfangreiche Fahrbahn-, Radweg- und Brückensanierung, wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg mitteilt. Bis Ende August soll der Kraftakt vollbracht sein.

Ursprünglich hatte beim Landkreis „nur“ die Sanierung eines 3,8 Kilometer langen Abschnitts der K 286 im Gebiet der Gemeinde Prinzhöfte auf dem Zettel gestanden – etwa von der Einmündung Bergstraße bis zur Sether Mühle an der Gemeindegrenze zu Ganderkesee. Weil aber im weiteren Verlauf der Kreisstraße auch die Fahrbahn im Bereich der Havekoster Kreuzung abgängig ist, „gehen wir bis zur B 213 ran“, erklärte Lisa Kaiser, Kreisstraßenmanagerin bei der Landesbehörde. Somit werde der Straßenkörper auf einer Länge von rund 5 Kilometern saniert. Die Kosten lägen bei 1,44 Mio. Euro.

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in unterschiedlichen Abschnitten.

• Begonnen wird mit den Arbeiten an der K 286, also dem Straßenzug Hauptstraße/Henstedter Straße/Sether Mühle/Harpstedter Straße. Während der Fahrbahnerneuerung wird der Sanierungsabschnitt für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über Schulenberger Straße (K 9), Rundebusch, Simmerhauser Straße und Wildeshauser Landstraße/B 213.

• Zeitlich versetzt dazu folgen die Arbeiten im Bereich Havekoster Kreuzung. Wann diese Arbeiten beginnen, hänge vom Baufortschritt auf der K 286 ab, sagte Lisa Kaiser. Während der Arbeiten im Kreuzungsbereich gebe es eine kurzzeitige Beschränkung in Form einer halbseitigen Verkehrsführung auf der Wildeshauser Landstraße (B 213) sowie eine Vollsperrung der Havekoster Straße (K 342). Die Umleitung erfolgt über Wildeshauser Landstraße (B 213), Adelheider Straße/ Lange Straße (K 347), Ring (K 232), Mühlenstraße/Birkenheider Straße/Havekoster Straße (K 342).

• Mit zusätzlichen Behinderungen sei aufgrund von Arbeiten an Leitplanken und der Radwegsanierung im Zuge Stiftenhöfter Straße/Nordstraße (ebenfalls K 286) zu rechnen.

Für die anlaufende Maßnahme gibt es mehrere Gründe. So war der Zustand der „Huckelpiste K 286“ bereits im Mai 2017 bei einer Versammlung der Harpstedter SPD bemängelt worden. Auf dem 3,8-Kilometer-Abschnitt zwischen Prinzhöfte/Bergstraße und Sether Mühle gebe es Unebenheiten, Verdrückungen im Fahrbahnbereich und Aufbrüche in der Fahrbahn, bestätigte Horst Dietz, Leiter der Straßen- und Autobahnmeisterei Wildeshausen, Anfang 2019. Hinzu komme, dass die Straßendecke einem Flickenteppich gleiche.