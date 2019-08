Harpstedt /Havekost Wenn am Donnerstag, 15. August, die Sommerferien zu Ende sind und die Schule wieder beginnt, dann dürfte die Sanierung der K 286 zwischen Harpstedt und Havekost bereits Geschichte sein. Davon geht Horst Dietz, Leiter der Straßen- und Autobahnmeisterei Wildeshausen, aus. Denkbar sei sogar, dass die Vollsperrung der Kreisstraße zwischen B 213 und K 9 (Reitertreff Busch) schon ein paar Tage früher wieder aufgehoben werden kann.

Im Gespräch mit unserer Zeitung gab Dietz am Donnerstag einen Überblick über den Stand der Dinge und den weiteren Zeitplan.

• Havekoster Kreuzung

Im Bereich B 213/Havekoster Kreuzung „ist der Fahrbahnbelag fertig“, sagte Dietz. Zurzeit fänden restliche Markierungsarbeiten statt. Spätestens am Abend dieses Freitags, 2. August, sollten die Ampel wieder abgebaut und die B 213 hier wieder wie gewohnt befahrbar sein.

• K 286-Fahrbahn

Zur K 286: Hier wird der Fahrbahnbelag eingebaut. Dietz erwartet, dass die am Donnerstag bei der Sether Mühle begonnenen Arbeiten an diesem Freitag bis zur A 1-Brücke abgeschlossen sind – wenn nicht, werde am Sonnabend, 3. August, weitergearbeitet. Auf der Brücke über die A 1 sei das neue Gelände bereits angebracht, es fehlten noch die neuen Schutzplanken.

• K 286-Radweg

Ab Montag, 5. August, soll der Radweg an der K 286 an die Reihe kommen, zunächst im Abschnitt von der B 213 bis zur Einmündung der K 9 (Reitertreff Busch). Die Tragschicht sei bereits eingebaut, jetzt folge die Deckschicht.

In der zweiten Hälfte der 32. Kalenderwoche, also ab 7. oder 8. August, widmen sich die Straßenbauer dem Radweg-Abschnitt von der K 9 bis zum Ortseingang von Harpstedt. Auch dieser Abschnitt solle eine neue Tragschicht und eine neue Deckschicht erhalten, erläuterte Dietz.