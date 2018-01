Harpstedt Mit dem Auto geht es runter von der Hauptstraße, hinein in die Felder, zwischen Äcker und Wiesen – auf der Suche nach Wallhecken. „Hier haben wir schon eine“, sagt Biologe Jürgen Brand. Tatsächlich: Auf einem Erdwall wachsen Sträucher und Bäume, einige Grünpflanzen, etwas Efeu.

Weil Landwirte Wallhecken aber eigentlich nicht mehr brauchen, sie aber zur Aufrechterhaltung einer jahrhundertealten Kulturlandschaft von Bedeutung sind, fördert das Land Niedersachsen Wallhecken. Die Oldenburgische Landschaft engagiert sich seit 2013 als Projektpartner für die Wallhecken im Oldenburger Land. Von Friesland bis nach Vechta teilt Jürgen Brand die Landschaft in ihre Biotope ein. Auf dieser Grundlage kann entschieden werden, welche Pflanzen wo am besten wachsen.

„Früher wurden Wallhecken bei der Viehhaltung zur Umfriedung von Grünland und Äckern genutzt, meist in Verbindung eines Grabens“, erklärt Brand. Diese Funktion gebe es heute nicht mehr, weswegen Wallhecken seltener vorkämen. Eine Wallhecke besteht vorwiegend aus Sträuchern, alle 25 Meter etwa steht ein Baum. „Heute gibt es vermehrt Baumreihen“, so Brand weiter, „dadurch kann am Boden aber nicht viel wachsen, weil kein Licht durchdringt.“

Wallhecken seien zum einen ökologisch vorteilhaft, weil sie Pflanzen und Tieren einen Lebensraum geben. „Das wirkt sich förderlich auf die Artenvielfalt aus“, so Brand und hat gleich ein Beispiel parat: „Blütenreiche Sträucher wie Weißdorn könnten den Bienen helfen.“ Darüber hinaus seien Wallhecken ein „Relikt der historischen Kulturlandschaft aus dem 19 Jahrhundert“.

Es besteht also ein gewisser Interessenskonflikt zwischen Landwirten und Naturschützern. Durch das Förderprogramm sieht der Biologe die Chance, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Nach wie vor sei es viel Arbeit, eine Wallhecke anzupflanzen und zu pflegen. Doch viele haben sich auch schon überzeugen lassen. „Besonders im Landkreis Friesland“, sagt Bruns und hofft somit, auch im Landkreis Oldenburg noch mehr Begeisterte für Wallhecken gewinnen zu können.