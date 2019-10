Harpstedt Auch in diesem Jahr wurden in der Samtgemeinde Harpstedt wieder Blühflächen angelegt. Darauf weist die Nabu-Ortsgruppe hin. Im Industriegebiet an der Königsberger Straße seien demnach in diesem Frühjahr drei verschiedene Blühmischungen ausgesät worden, um ein möglichst vielfältiges und langanhaltendes Blütenangebot für unterschiedliche Insekten anzubieten. Dafür habe die Firma „3S-Pharma“ wieder ihre Fläche zur Verfügung gestellt und die Kosten für das Saatgut getragen.

Um die Aussaat hat sich auch in diesem Jahr die Nabu-Ortsgruppe Harpstedt zusammen mit hiesigen Landwirten gekümmert. Das zweite trockene Jahr in Folge habe dazu geführt, dass anfangs viele Pflanzen nicht keimen konnten und von anspruchslosen Melden überwuchert wurden. „Sowohl die Fläche von 3S-Pharma als auch die Blühfläche an der alten Herberge mussten somit mühsam durch Schröpfschnitte und Handarbeit bereinigt werden“, teilt die Gruppe mit.

Kummer mache den Umweltschützern, dass Gartenabfälle und Flaschen mutwillig in den Flächen entsorgt wurden. Es sei auch des Öfteren beobachtet worden, dass sich Passanten einen kostenlosen Blumenstrauß aus diesen privaten Flächen gepflückt hätten.

Die Hauptblütezeit sei inzwischen längst vorbei, ein Großteil der Pflanzen abgestorben und die Flächen seien nicht mehr so schön anzusehen. Um Insekten und Wildtieren ein Winterquartier zu bieten, würden diese Blühflächen aber erst im zeitigen Frühjahr wieder bearbeitet.

Das Insektenhotel an der Gaststätte „Zur Alten Herberge“, das die Nabu-Ortsgruppe im Sommer aufgestellt hat, soll auch im nächsten Frühjahr auf seine „Wohntauglichkeit“ überprüft werden.