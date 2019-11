Harpstedt Thomas Wartberg beugt sich konzentriert über einen roten Coca-Cola-Spielzeug-Truck. „Hier sind gleich mehrere Dinge defekt. Die Kontakte an der Batterie sind ausgeleiert und es gibt einen Kabelbruch“, erklärt der 42-Jährige, der einer der freiwilligen Helfer im Repair-Café in Harpstedt ist.

Eine halbe Stunde vor Ende des 6. Termins zählt Mit-Organisatorin Irmtraud Keppler 27 zur Reparatur gebrachte Gegenstände. „Das ist schon viel“, freut sie sich. Die Organisatoren – die Repair-Initiative in Zusammenarbeit mit der Jugendpflege Harpstedt, dem „Freiraum“ und Rebecca Remke für den Klimaschutz vom Landkreis Oldenburg – hatten anfangs Schwierigkeiten, Fachkräfte zu finden, die sich bei dem monatlich stattfindenden Café engagieren.

Geräte länger nutzen

Thomas Wartberg kam diese Möglichkeit jedoch gerade recht: „Ich möchte diese Wegwerf-Gesellschaft nicht mehr mittragen, wenn man Geräte auch längerfristig am Laufen halten kann“, sagt der gelernte Elektrotechniker aus Klosterseelte, der auch beim Wildeshauser Repair-Café engagiert ist. Viele Sachen aus China könne man nicht mehr reparieren, aber es zumindest versuchen: „Oft findet man eine Lösung.“

Die „Arbeit“ im Repair-Café macht ihm viel Spaß. „Es ist für mich ein schöner Freizeitausgleich, den Menschen hier zu helfen“, freut sich Wartburg, der schon als 14-Jähriger anfing, Fernsehgeräte zu reparieren. „Ich restauriere auch alte Röhrenradios“, erzählt er.

Die Ausrüstung bringen alle Helfer selbst mit zum Repair-Café in der Delmeschule und tauschen sich gegebenenfalls untereinander aus – mit Werkzeugen, aber auch Erfahrung. Kleinmaterial wie Stecker hat Thomas Wartburg dabei. Wenn etwas benötigt wird, was nicht vor Ort ist, gibt er den Besuchern einen Zettel mit, auf dem er notiert, was sie besorgen müssen. Beim nächsten Termin können sie dann wiederkommen.

„Es ist auch viel Verschleiß dabei“, meint Wartburg, zum Beispiel bei alten CD-Playern. „Die kriegt man oft nicht mehr hin.“ Häufig könne er die Kunden aber dennoch beraten oder ihnen einen Tipp geben.

Auch wenn nicht alles wieder instandgesetzt werden kann, ist es „ein beruhigendes Gefühl, hierherzukommen und festzustellen, dass es wirklich nicht mehr repariert werden kann“, sagt Annelen Voß, die mit ein paar Geräten vor Ort ist. Dann habe man immerhin Gewissheit.

Lieblingsstück repariert

Wie glücklich Besucher über reparierte „Lieblingsstücke“ sind, zeigt sich am Tisch von Helfer Walter Wulferding. Er ist gerade dabei, eine orangefarbene Retro-Uhr wieder in Gang zu setzen. „Wir waren damit beim Uhrmacher und der meinte, eine Reparatur lohnt sich nicht. Hier war also unsere letzte Chance“, sagt die Besitzerin der Uhr, Audrey Wessels, und strahlt. „Ich bin total begeistert.“

Der nächste Café-Termin am 5. Dezember wird besonders: Beim „Weihnachtsspecial“ wird Irmtraud Keppler Harfenmusik spielen, die Shiatsu-Praktikerin Ruth Große-Wilde, die im Repair-Café für Textil- und Näharbeiten zuständig ist, ihren Massagestuhl mitbringen. „Wir reparieren dann auch Körper, Geist und Seele“, lacht sie.