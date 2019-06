Harpstedt Die Neuaufstellung der Nahversorger im Flecken Harpstedt gewinnt an Konturen. Nachdem der Rat der Gemeinde bereits im März das Bauleitplanverfahren für den Neubau von Inkoop und Aldi an der Wildeshauser Straße angeschoben hatte, kommt jetzt der Discounter Netto an die Reihe: Bei der Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses des Fleckens am Donnerstag, 20. Juni, liegt der Antrag der HFC Immobilien GmbH aus Cloppenburg auf dem Tisch, die Bauleitplanung für einen neuen Netto-Markt am Junkernkamp einzuleiten.

Der bislang an der Amtsfreiheit 30/32 ansässige Discounter Netto will an den jetzigen Standort des Inkoop-Marktes am Junkernkamp 2 umziehen – und sich dadurch erweitern. Das dortige Grundstück hat eine Größe von etwa 5000 Quadratmetern. Bislang verfügt Netto an der Amtsfreiheit über eine Verkaufsfläche von 610 Quadratmetern, im geplanten Neubau am Junkernkamp sollen es 1000 Quadratmeter sein (der Markt wäre damit etwas kleiner als der jetzige Inkoop-Markt).

Netto will nicht selbst bauen. Vielmehr beabsichtigt die HFC Immobilien GmbH, das Vorhaben für den Discounter umzusetzen. HFC will bei der Ausschusssitzung erste Planentwürfe vorstellen.

Weil der neue Netto-Markt eine Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern haben soll, ist er laut Baunutzungsverordnung nur in einem sogenannten Sondergebiet zulässig. Zwar gibt es für das Grundstück auch bisher schon eine Ausweisung als Sondergebiet (nämlich für den bestehenden Inkoop-Markt), doch seien deren Festsetzungen für den Netto-Neubau anzupassen, wie die Verwaltung mitteilt.

Immerhin: Im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Harpstedt ist das Plangebiet bereits als Sonderbaufläche für den großflächigen Einzelhandel dargestellt. Das bedeutet: Der „F-Plan“ muss nicht geändert werden.

Weil der Neubau für Inkoop und Aldi und der Neubau für Netto in einem sachlichen Zusammenhang stehen, hat die Verwaltung vor, die Bauleitplanung gleichzeitig durchzuführen. An der Wildeshauser Straße geht es um den Bebauungsplan Nr. 56 „Sondergebiet Einzelhandel“, am Junkernkamp um den Plan Nr. 57 „Lebensmitteldiscounter am Junkernkamp“.

• Die Ausschusssitzung beginnt am 20. Juni um 19 Uhr im Hotel Zur Wasserburg, Amtsfreiheit 4 in Harpstedt. Weitere Tagesordnungspunkte: der Bebauungsplan Nr. 50 „Barrierefreies Wohnen Steinbachweg“ sowie die beiden obligatorischen Einwohnerfragestunden.