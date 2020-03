Harpstedt „Jeder kann zum Umweltschutz und insbesondere Insektenschutz beitragen“, sagt Irmtraud Keppler, Sprecherin der Nabu-Ortsgruppe Harpstedt. Und wie das mit wenig Aufwand möglich ist, hat der Naturschutzbund (Nabu) nun in einer Broschüre zusammengestellt.

Woher kommt die Idee der Broschüre? ?

Schon im vergangenen Jahr hat sich die Harpstedter Gruppe am Projekt „Insektenretten“ der Nabu-Geschäftsstelle Oldenburg beteiligt. „Es gab beispielsweise einen Vortrag zum Thema Wildbienen, einen Infostand auf dem Marktplatz oder Gartenberatungen“, erinnert sich Keppler. Für dieses Jahr habe man sich dann vorgenommen, noch mehr Menschen anzusprechen. „Die Ortsgruppe Barsinghausen hatte bereits eine Broschüre mit Tipps für den eigenen Garten. Daran haben wir uns orientiert“, erklärt die Harpstedter Sprecherin.

Welche Tipps gibt das Heft? ?

Darin aufgeführt sind zahlreiche Pflanzen aus der Region, mit Hinweisen zum Standort oder der Blütezeit. „Die heimischen Pflanzen sind natürlich gut für die heimischen Insekten“, sagt Keppler. Die Liste an Empfehlungen ist lang – eines haben die Tipps gemeinsam: „Die Idee ist, dass der Garten schön aussieht, aber der Arbeitsaufwand nicht allzu hoch ist.“

Wo gibt es diese

Broschüre? ?

Ab März wird sie den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde zur Verfügung gestellt. Außerdem werde man sie in Fachgeschäften, beispielsweise Gartenbaubetriebe, sowie in weiteren zentralen Geschäften in Harpstedt auslegen. Interessierte können sich das Heft kostenlos mitnehmen. „Die Broschüre ist ja nicht nur für dieses Jahr gültig, sondern kann immer wieder genutzt werden“, findet Keppler.

Gibt es noch mehr Infos zum Thema? ?

Für alle Interessierten bietet die Harpstedter Nabu-Gruppe einen Informationsabend an. Sandra Bischoff betreut das Projekt „Insektenretten“ in Oldenburg und hält in Harpstedt einen Vortrag zum Thema „Insektenretten und Gartengestaltung“. Dieser findet am Mittwoch, 11. März, im Hotel Zur Wasserburg statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. „Natürlich liegen beim Vortragsabend auch Broschüren aus“, sagt Keppler, die hofft, dass sich viele Menschen an der Aktion beteiligen und ihren Garten insektenfreundlich gestalten.