Harpstedt In der Geschichte der Oldenburgischen Landesbank (OLB) in Harpstedt beginnt am Freitag, 11. Oktober, ein neuer Abschnitt. Ab diesem Tage wird die ohnehin nur eingeschränkt geöffnete Filiale an der Burgstraße 8A in eine SB-Zweigstelle umgewandelt. Die etwa 1900 Kunden werden dann aus dem Standort Wildeshausen betreut – wo die Beratungs- kompetenz ausgebaut werde, wie Ralf Müller, Leiter des Filialverbundes Wildeshausen, am Freitag erklärte.

Die OLB, so schilderte Müller den Hintergrund, sei im Zuge ihrer konsequenten deutschlandweiten Ausrichtung auch dabei, das Privatkundengeschäft zu stärken und zu erweitern. Um das zu erreichen, werde zum einen die Beratungskompetenz an größeren Standorten gebündelt, zum anderen das digitale Angebot ausgebaut. Mit Letztgenanntem „passen wir uns dem allgemeinen Zeitgeist an“.

Das Konzept für Harpstedt: Die dortigen Ansprechpartner Daniela Hofmann und Max Ahrens wechseln mit ihren Kunden nach Wildeshausen. So würden die wichtige Kontinuität und das gegenseitige Vertrauen in der persönlichen Betreuung gewahrt.

„Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kunden von der neuen Aufstellung profitieren werden“, sagte Müller. Über die bekannten Betreuer hinaus stünden an den größeren Standorten – wie eben Wildeshausen – Spezialisten zur Verfügung, zum Beispiel in Sachen Baufinanzierungen, Geldanlage, Altersvorsorge oder bei anderen komplexen Finanzthemen.

Die Bargeldversorgung sowie die Informationen zum Kontostand seien weiterhin am Standort Harpstedt möglich. In der SB-Filiale seien Geldein- und Auszahlungsautomaten sowie Kontoauszugsdrucker zu finden.

In Harpstedt ist die OLB laut Müller seit Ende der 1950er Jahre vertreten. 2013 sei die Filiale umgebaut worden und der heutige Serviceraum entstanden. Über die aktuelle Wandlung der Harpstedter Filiale seien die Kunden vor etwa 14 Tagen informiert worden.