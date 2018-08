Harpstedt Dieser Johann Heinrich Redeker (1682 bis 1764) muss ein heller Kopf gewesen sein. Als „unheimlich vielseitig interessiert und talentiert“, beschreibt Dr. Herbert Bock den früheren Harpstedter Amtsschreiber, der sich mit Blitzeinschlägen ebenso befasste wie mit Fließgewässern oder Hinrichtungsarten. Und: Redeker habe seine Heimat Harpstedt geliebt. Nur so erkläre sich, dass er seine „Collectanea“ (Sammlungen) über das Amt Harpstedt schrieb. Eineinhalb Jahre hat sich Bock mit dem Werk befasst, in Kürze wird er es neu herausgeben.

Aktiv im Ruhestand Dr. Herbert Bock, Jahrgang 1945, stammt aus Wuppertal. Nach 39 Jahren als Berufssoldat ging er Ende 2003 – 58-jährig – in den Ruhestand. 2004 nahm er das Studium der Geschichte, Geografie und Politikwissenschaft an der Uni Vechta auf und beteiligte sich am Forschungsprojekt „Bäuerliche Siedlungs- und Geschlechtergeschichte in der heutigen Samtgemeinde Harpstedt“. 2014/15 promovierte er mit einer geschichtlichen Arbeit über den mittleren Hunteraum.

Redeker schrieb auf, „was er von Harpstedt je gehört, gelesen oder erfahren“ hat. Das beinhaltet auch die Vor- und Frühgeschichte oder Sagen. Dazu kommen insbesondere chronologische Abrisse, ab 1700 sehr detailliert.

Dabei habe der Amtsschreiber und spätere hannoversche Kammerschreiber den Alltag sehr plastisch beschrieben, findet Bock. Zum Thema Blitzeinschläge: „Die müssen sehr häufig gewesen sein.“ Redeker schildere zum Beispiel einen Fall, bei dem ein Haus abgebrannt, daraufhin neu aufgebaut und wieder abgebrannt sei. Den nächsten Neubau habe der Betroffene „an anderer Stelle“ errichtet.

Thema Verbrechen: Mehrfach habe Redeker von der Tötung unehelicher Kinder durch die eigene Mutter berichtet. „Typisch“ für das Ende des 17. und die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts sei vielleicht auch der Fall einer Ehefrau, die ihrem trinkenden Mann nach Wildeshausen folgte – wo der Gatte ihr ein Beil in den Rücken warf. „Der Mann ist geköpft worden.“

Was Bock überraschte: In seinen Schilderungen berichtet Redeker oft von alten Menschen in Harpstedt („viele sind 90, teils gibt es sogar 100-Jährige“). Was die Berufe angeht, seien Branntweinbrenner stark vertreten gewesen.

Redekers Schilderungen machten auch deutlich, wie sich die Landschaft seither verändert hat. Ein Beispiel? „Der Lütnantsbach in der Gemeinde Winkelsett ist heute ein kleines Rinnsal. Zu Redekers Zeiten gab es da noch zwei Wassermühlen.“

Bemerkenswert findet der Historiker Bock auch, dass viele der damaligen Nachnamen auch heute in Harpstedt verbreitet sind. Das gelte für Meyerholz und Hohnholz, für Bitter, Isern oder Kieselhorst. In den 1730er Jahren habe es auch schon einen Bürgermeister Wöpse gegeben – der sich aber, anders als der amtierende Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse, mit „p“ geschrieben habe.

Bei den Eigennamen hat Bock die Schreibweise Redekers übernommen, ansonsten hat er sie der heutigen angepasst. Zu Redekers Zeiten „gab es noch keine Orthografie und keine verbindliche Grammatik“, so sein Hinweis.

Bock weist auch darauf hin, dass nicht alles richtig ist, was Redeker schrieb. Als er zum Beispiel in den Collectanea eine Passage gelesen habe, wonach „die Vorfahren der Grafen von Oldenburg mit Cäsar über die Alpen gekommen sind“, dachte er erst, dass da wohl die Fantasie mit dem Amtsschreiber durchgegangen sei. Doch das war falsch. Redeker habe mit der Mär „den Stand der damaligen Geschichtsschreibung widergegeben“.

• Das Buch „Johann Heinrich Redekers Historische und Geographische Collectanea von der uralten Burg und Weichbilde Harpstädt auch umliegendem Amt und dessen Nachbarschaft“ wird am 7. September im Hotel Zur Wasserburg vorgestellt. Es kostet 29 Euro.