Harpstedt Voriger Sonnabend, 19 Uhr, Rosenfreibad Harpstedt. Nachdem die letzten Besucher ihre Siebensachen gepackt hatten, drehte Uwe Lampe den Schlüssel der Eingangstür um, stellte schließlich die Pumpen ab. Die Freibad-Saison 2018 war zu Ende. Vorbei war jetzt das dauernde Plätschern an den Überlaufrinnen. Auf der Bank vor seinem Büro genoss der Fachangestellte für Bäderbetriebe die Ruhe, ließ in Gedanken die Saison noch einmal Revue passieren. „Da fällt eine Last ab“, sagt er – wohl wissend, dass die nächste Aufgabe gerade begonnen hatte: das „Einwintern“.

Zum Glück sei in der Saison nichts Schlimmes passiert, bilanziert Lampe. Eine „Super-Saison“ sei das angesichts der anhaltend hohen Temperaturen gewesen. Am Dienstag, 7. August, 17 Uhr. musste gar wegen Überfüllung geschlossen werden. Lampe: „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das schon einmal hatten.“ Um die 5000 Besucher hätten sich da auf dem Gelände und in den Becken befunden.

Auch am Donnerstag, 26. Juli, kurz nach Mittag, musste der Schwimmmeister die Schlüssel der Eingangstür herumdrehen – bei 39,4 Grad Lufttemperatur. Der Grund: Bei Erdarbeiten ganz in der Nähe wurde ein Stromkabel erwischt. „Kein Strom, keine Umwälzung, kein Baden“, fasste Lampe die Folgen zusammen. Die Gäste wurden gebeten, die Anlage zu verlassen.

Drei Tage mehr Chlor

Und jetzt? Am Montag, so sagt der Schwimmmeister, habe er die Pumpen wieder angestellt. Drei Tage wurde „hoch gechlort“ – um die Filter „total zu desinfizieren“, anschließend viel gespült.

Lampe ist froh, für die jetzt anstehenden Arbeiten Unterstützung vom Bauhof zu bekommen. Denn das „Einwintern“ sei nicht mit ein paar Handgriffen getan.

Beispiel Umkleidetrakt: Nach der Grundreinigung wurde der Boden mit Planen ausgelegt – denn jetzt wird das Gebäude zum Lager: „Alles, was aus Edelstahl ist“, also Startblöcke, Geländer, Einstiegsleitern, werden abgeschraubt und hier deponiert – um sie in der kalten Jahreszeit reinigen zu können.

Die Bänke bekommen einen vorübergehenden Platz unter dem Schleppdach – und erhalten nach einer Reinigung auch frische Farbe.

Vor Frost schützen

Mit dem Hochdruckreiniger gilt es, die Überlaufrosten der drei Becken zu säubern. Später wird das Wasser um etwa 60 Zentimeter abgelassen – damit anschließend die Eisdruckpolster eingehängt werden können. Auch die Beckenränder gilt es vor Frost zu schützen – und zwar durch Styrodur-Platten, die darauf verlegt und mit etlichen Metern Kanthölzern und etwa 600 Sandsäcken beschwert werden, damit sie bei Sturm nicht wegwehen.

Auch die Pflege der Beete und Hecken zählt zu den Aufgaben – genauso wie der Abbau von Pumpen oder manch eine Wartungsarbeit in den Technikkellern.

„Bis Mitte November“ soll das Einwintern erledigt sein, lautet Lampes Zeit-Ziel. Ab Januar 2019 geht’s in die Halle. Dann rückt das Delmebad in den Fokus – aber auch schon die Vorbereitung auf die Freibad-Saison 2019.

• Neu ab 2019 im Rosenfreibad: eine Spieleburg für Kinder. Auch wird eine Video-Überwachung eingeführt.