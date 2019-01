Schnelles Internet hat Verspätung

Harpstedt In 21 Projektgebieten in den acht Gemeinden der Samtgemeinde Harpstedt für ein schnelles Internet sorgen – das war ein Ziel im Zuge der ersten kreisweiten Breitband-Ausbauplanung. Mittlerweile seien die Erdarbeiten seitens der EWE abgeschlossen, teilt Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse mit. Allerdings: Wegen der verzögerten Zuarbeit einer Fremdfirma sei die Aufschaltung der Technik noch nicht erfolgt. Er erhoffe dies im ersten Quartal 2019.

In 19 der 21 Gebiete seien Kabelverzweiger jetzt mit Glasfaserkabeln erschlossen. „Die dort mit Kupferkabel angeschlossenen Haushalte werden eine deutliche Verbesserung ihrer Verbindungsrate bekommen.“ Innerhalb der Projektgebiete seien mindestens 50 Mbit/sec. vorgesehen. Auch darüber hinaus könnten Haushalte deutliche Verbesserungen erwarten. In zwei Projektgebieten – dem Harpstedter Gewerbegebiet „Amtsacker“ und in Groß Köhren – werden Glasfaseranschlüsse bis an die Grundstücksgrenze verlegt. Dies sei „in der Umsetzung“.

Noch mitten im Verfahren ist die zweite kreisweite Ausbauplanung. Der Bürgermeister: „Hier bleibt abzuwarten, welche Bereiche ab wann von dem geförderten Ausbau profitieren können.“