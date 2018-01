Termine stehen

Das Programm 2018 des Gästeführerteams wird voraussichtlich Anfang Februar erscheinen. Die meisten Termine „sind fix“, die Saison werde von März bis Mitte Oktober laufen, sagte Maren Jehlicka. Das Programm wird auf der Website der Samtgemeinde (www.harpstedt.de) zu finden sein, Flyer werden auf Wunsch auch zugesandt (Telefon 04244/8233).

Die Ausbildung weiterer Gästeführer ist aktuell in Harpstedt nicht gezielt vorgesehen. Allerdings sei bei der regioVHS Ganderkesee/Hude ein entsprechendes Angebot in Vorbereitung, so die Verwaltungsmitarbeiterin.