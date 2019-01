Harpstedt Die Einwohnerzahl der Samtgemeinde Harpstedt ist 2018 deutlich zurückgegangen – und zwar um etwa 1,1 Prozent. Das geht aus einer Statistik hervor, die Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse jetzt vorlegte. Allerdings: Die Bevölkerungszahl, so gab er zu bedenken, sei aktuell etwa so hoch, wie sie vor fünf Jahren schon mal war. In der Zwischenzeit hätten die ankommenden Flüchtlinge einen Zuwachs beschert – und jetzt erlebe die Samtgemeinde durch wegziehende Flüchtlinge einen Rückgang.

Zu den Zahlen. Laut Meldeamt hatte die Samtgemeinde am 11. Dezember 2018 10 819 Einwohner. Exakt ein Jahr vorher waren es 10 943, fünf Jahre vorher (am 31. Dezember 2013) 10 845.

In den vergangenen fünf Jahren habe die Samtgemeinde etwa 240 Flüchtlinge aufgenommen, sagte Wöbse. Zu Spitzenzeiten hätten für ein paar Monate knapp 200 gleichzeitig hier gewohnt. Viele seien danach fortgezogen, oft in Städte. Bis heute seien nur noch etwa 50 Flüchtlinge geblieben.

Die 10 819 Einwohner verteilen sich wie folgt auf die acht Mitgliedsgemeinden: Beckeln 768 (2,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor), Colnrade 768 (- 0,8%), Dünsen 1156 (- 2,4%), Groß Ippener 1071 (+ 0,3%), Harpstedt 4699 (- 0,7%), Kirchseelte 1169 (- 1,4%), Prinzhöfte 659 (- 2,7%) und Winkelsett 529 (- 0,9%).

Was die Entwicklung angeht, so sagte Wöbse, sei es für die einzelnen Gemeinden wichtig, ob sie Neubaugebiete ausweisen könnten oder nicht. Zwei können es aktuell nicht: Prinzhöfte und Winkelsett, wo die komplette Gemeindefläche planerisch als Außenbereich gilt.

Diese beiden Gemeinden verzeichneten in den vergangenen Jahren einen deutlichen Einwohnerrückgang. So sank die Zahl der Winkelsetter in den vergangenen fünf Jahren um 7,2 Prozent, die der Einwohner von Prinzhöfte um 3,8 Prozent.

Ebenfalls Negativbilanzen hatten in diesem Zeitraum (fünf Jahre) die Gemeinden Beckeln mit minus 5,0 Prozent, Colnrade mit minus 0,9 Prozent und Kirchseelte mit minus 1,3 Prozent. Zulegen konnten Dünsen um plus 1,0 Prozent, Groß Ippener um plus 0,2 Prozent und der Flecken Harpstedt um 1,9 Prozent.