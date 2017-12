Harpstedt „Stagnierend.“ – Mit diesem Wort beschreibt Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse, wie sich die Zahl der Harpstedter im Jahr 2017 entwickelt hat. Einen „leichten Bevölkerungsrückgang“ um 0,57 Prozent hat der Amtshof ausgerechnet. Allerdings: Wachsen und Schrumpfen sind in der Samtgemeinde sehr ungleich verteilt. Vier Gewinner gab es 2017 – und vier Verlierer. Am Ende der Fahnenstange: Winkelsett.

Vom Wachsen und Schrumpfen Die Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Harpstedt mit Stand vom 11. Dezember 2017 (in Klammern: die Zahlen von Dezember 2016; Dezember 2015). Beckeln: 786 (782; 798); Colnrade: 774 (785; 783); Dünsen: 1184 (1173; 1172); Groß Ippener: 1068 (1064; 1084); Harpstedt: 4734 (4729; 4744); Kirchseelte: 1186 (1212; 1183); Prinzhöfte: 677 (692; 695); Winkelsett: 534 (569; 587). In der Samtgemeinde gibt es mehr männliche Einwohner (nämlich 5483) als weibliche (5460). Das Bild für die acht Mitgliedsgemeinden: In Beckeln, Colnrade, Dünsen, Groß Ippener, Kirchseelte, Prinzhöfte und Winkelsett gibt es mehr männliche als weibliche Einwohner. Allein im Flecken Harpstedt ist es umgekehrt.

Zunächst die Zahlen. Am 11. Dezember 2017 hatte die Samtgemeinde Harpstedt 10 943 Einwohner, wobei nur die Hauptwohnsitze gezählt werden. Im Dezember 2016 waren es 11 006, im Dezember 2015 noch 11 046. Allerdings sei der Anstieg der vorigen Jahre „stark von Flüchtlingen getragen“ gewesen, erklärte Wöbse. Mittlerweile seien aber viele in andere Kommunen gezogen, der Anteil von Flüchtlingen an der Gesamtbevölkerung sei deutlich gesunken.

Leichte Gewinne bei der Einwohnerzahl verzeichneten 2017 die Gemeinden Beckeln (+ 0,5 Prozent), Groß Ippener (+ 0,4 %), Dünsen (+ 0,9 %), und der Flecken Harpstedt (+ 0,1 %). Rückläufig war die Zahl in Colnrade (- 1,4 Prozent), Kirchseelte (- 2,2 %), Prinzhöfte (- 2,2 %) und eben Winkelsett (- 6,55 %).

Der Rückgang in Kirchseelte erkläre sich insbesondere durch den Wegzug von Flüchtlingen, sagte der Samtgemeindebürgermeister. Anders die Situation für Prinzhöfte und Winkelsett: Beide Gemeinden hätten keine Kerngebiete, aber viel alte Bausubstanz. Weder in Prinzhöfte noch in Winkelsett fänden sich Baugebiete. Von der Raumordnung her gebe es auch kaum Möglichkeiten, solche Gebiete zu entwickeln.

Was die Wanderungsbilanz angeht, schreibt die Samtgemeinde Harpstedt nach wie vor schwarze Zahlen. 578 Personen zogen von auswärts zu (2016: 641), 567 fort (2016: 597). Weitere 395 Menschen zogen innerhalb der Samtgemeindegrenzen um (2016: 467).

Der jüngste bundesweite Trend, wonach die Geburtenzahlen steigen, ist bislang an der Samtgemeinde Harpstedt vorbeigegangen. Mit 72 Geburten (2016: 78) sei die Zahl im Vergleich zu den Vorjahren stabil, allerdings befinde man sich auf einem niedrigen Niveau, kommentierte der Samtgemeindebürgermeister. „Wir hatten schon 120 und 130 Geburten jährlich.“ Das sei in den 1990er Jahren zu Zeiten einer attraktiven Eigenheimförderung sowie von reichlich und günstigen Bauplätzen gewesen. Bis etwa 2002 habe man „Boomjahre“ erlebt, danach sei die Zahl auf etwa 100 und schließlich auf das jetzige Niveau gesunken.

Hoch ist die Zahl der Sterbefälle – mit 132 (Vorjahr 154). Das ist laut Wöbse allerdings auch darauf zurückzuführen, dass es in der Samtgemeinde viele Plätze in Senioreneinrichtungen mit größerem Einzugsgebiet gibt.