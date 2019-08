Harpstedt Die anhaltende Trockenheit verändert das Landschaftsbild. Schlatts verlanden, die Pegelstände der Hunte in Colnrade und Huntlosen sind die niedrigsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Und die Delme? „27,88 Meter über Normalnull“ zeigte am Freitagvormittag der Pegel beim Amtshof in Harpstedt. Das sei ein relativ hoher Wert, sagt Matthias Stöver, Geschäftsführer beim Ochtumverband. Doch Freude darüber mag bei ihm nicht so recht aufkommen.

Die Wasserstände der Delme, so erläutert Stöver, würden vom Ochtumverband kontinuierlich beobachtet. Unter anderem geschieht das durch zwei Regenschreiber – einer in Twistringen, einer in Delmenhorst. Darüber hinaus verfügt der Verband über sieben Beobachtungspegel, an denen die Wasserstände mit Ultraschall gemessen und dann ins Büro an der Danziger Straße 3 in Harpstedt übermittelt werden. Drei dieser Pegel befinden sich im Ober- und Mittellauf der Delme: einer beim Amtshof, ein zweiter in Horstedt, der dritte in Holzkamp.

Die aktuelle Situation, so sagt Stöver, lasse sich recht gut am Pegelstand in Holzkamp darstellen. Dort lag der niedrigste bislang gemessene Wasserstand bei 12,41 Meter, der höchste bei 14,13 Metern. Im Schnitt liegt der Wert hier bei 12,64 Meter. Aktuell wurden am Freitagvormittag 12,74 Meter angezeigt – die Delme führt also nicht weniger, sondern mehr Wasser als üblich.

Doch da ist noch eine andere Zahl, und die gibt Stöver zu denken: Der Wasserabfluss liege aktuell bei 200 Litern pro Sekunde. Das sei „ein historisch niedriger“ Wert. „Bei Hochwasser wird das 150-fache erreicht.“

Ursache für den geringen Wasserabfluss ist laut Stöver das übermäßige Pflanzenwachstum in der Delme. Eine gewisse Vegetation sei ja wichtig, gebe Tieren zum Beispiel Deckung. Doch ein Übermaß belaste das Gewässer.

Was tun? Ein konsequentes Ausmähen scheidet für Stöver aus. Ohne die Verkrautung „wäre hier nur noch ein Rinnsal“. Der Pegel der Delme würde in diesem Fall in Holzkamp auf 12,23 Meter fallen – „das wäre dann der historisch niedrigste Stand“.

Stattdessen will der Ochtumverband „schon aus artenschutzrechtlichen Gründen“ erst im September eingreifen, dann auch nur eine Schneisenmahd durchführen.

Stöver ergänzte, dass auch weitere Gewässer im Zuständigkeitsbereich des Verbandes ähnlich verkrautet sind wie die Delme. Hier nannte er den Dünsener Bach, den Klosterbach und die Welse.