Unter Einschränkungen: Rosenfreibad in Harpstedt öffnet nächste Woche

Harpstedt Die gute Nachricht vorweg: In der nächsten Woche, ab Montag, 8. Juni, öffnet das Harpstedter Rosenfreibad wieder. Allerdings: „Ein Freibaderlebnis, wie man es aus den vergangenen Jahren kennt, wird es in diesem Jahr nicht geben“, stellt Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse klar. Denn die Öffnung erfolgt unter strengen Auflagen.

• Die Regeln

Deutliche Einschränkungen müssen die Besucher in Kauf nehmen. Neben den allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln – eine Maskenpflicht besteht aber nicht – gelten folgende fürs Schwimmbad spezielle Beschränkungen:

• Maximal 100 Besucher zeitgleich im Freibad.

• Warteschlangen mit Abstandsmarkierungen am Eingangsbereich sind zwingend zu beachten.

• Pflicht, Kontaktdaten und Besuchsdatum anzugeben.

• Sperrung der Duschen, Umkleiden und Wertschließfächer.

• Toilettenzugang jeweils nur einzeln zu jeweils nur einer freigegebenen Toilette (Männer/Frauen getrennt).

• Ablage der Kleidung auf der Liegewiese oder auf einer langen Bankreihe unter einem Vordach.

• „Einbahnstraßenregelung“ beim Beckenzutritt, kein Hineinspringen ins Wasser erlaubt.

• Abstandseinhaltung auch im Wasser.

• Schwimmerbecken ist zweigeteilt, geschwommen wird im Kreisverkehr mit jeweils bis zu 30 Personen (insgesamt 60 Personen).

• Im Nichtschwimmerbecken sind insgesamt 40 Personen zugelassen, es gibt zwei Kreisverkehre mit je 15 Personen. Im Niedrigwasserbereich können sich zehn Personen aufhalten.

• Attraktionen wie Sprungturm, kleine Rutsche, „Breitbandrutsche“ und Kinderplanschbecken bleiben gesperrt.

• Keine Sitzgelegenheiten, wie zum Beispiel im Terrassenbereich.

• Der Kioskbetrieb wird zum Start nicht angeboten.

• Zeitliche Begrenzung der Verweildauer durch Blocköffnungszeiten.



• Die öffnungszeiten

Von Montag bis Freitag gibt es vier Blocköffnungen: von 6.30 bis 8.30 Uhr, von 9.30 bis 11.30 Uhr, von 14 bis 16.30 Uhr und von 17.30 bis 20 Uhr. Innerhalb dieser zwei- bis zweieinhalbstündigen Öffnungsphasen können die Besucher schwimmen, mit Ende der Zeit müssen sie das Bad verlassen. „Zwischen den Blöcken ist das Bad geschlossen“, so Wöbse. Die Schließung sei notwendig, um Reinigung und Desinfektion gewährleisten zu können.

An Samstagen und Sonntagen gibt es nur eine Öffnungszeit, nämlich von 9 bis 12 Uhr. „Danach bleibt das Bad geschlossen. Damit wollen wir dem an Wochenenden spätestens ab Mittag zu erwartenden Besucherandrang zuvorkommen“, erklärt der Samtgemeindebürgermeister.

Eine Reservierung kann nicht vorab vorgenommen werden, so dass womöglich Besucher, sobald 100 Personen im Bad sind, abgewiesen werden müssen. „Daher muss ich leider auch an unsere auswärtigen Gäste appellieren, vielleicht nicht den Weg anzutreten“, so Wöbse.

• Die Eintrittspreise

Die Preise bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert (Einzelkarte für Erwachsene 4 Euro, ermäßigt 2 Euro). Es gibt auch Zehner-, Zwanziger- und Dreißiger- sowie Dauerkarten. Allerdings: Für Dauerkartenbesitzer gibt es keinen bevorzugten Eintritt.

Der Vorverkauf an der Freibadkasse startet am Freitag, 5. Juni, von 15 bis 18 Uhr, und am Samstag, 6. Juni, 9 bis 12 Uhr. Danach gibt es die Dauerkarten während der Öffnungszeiten an der Tageskasse.

• Perspektive

Die Beschränkungen sollen zunächst bis zum Sommerferien-Beginn Mitte Juli gelten. Ob es zwischenzeitlich oder später noch zu weiteren Aufhebungen oder zu Verschärfungen von Vorgaben kommt, bleibt abzuwarten. Wenn sich beispielsweise Badegäste nicht an die Regeln halten oder im Eingangsbereich – außerhalb des Bades in der Warteschlange kann die Einhaltung der Abstandsregeln nicht durch das Badpersonal kontrolliert werden – nicht vertretbare Zustände auftreten, könnte es im schlimmsten Fall wieder zu einer Schließung kommen.

„Die große Attraktivität des Rosenfreibades als überregional bekanntes und beliebtes Freibad mit oft vierstelligen Besucherzahlen wird jetzt zum Nachteil, wenn nunmehr lediglich 100 Badegäste eingelassen werden dürfen für zeitlich begrenzte einzelne Öffnungsblocks“, sagt Samtgemeindebürgermeister Wöbse.