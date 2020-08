Weniger Veranstaltungen: Im Harpstedter Fundbüro herrscht Corona-Leere

So funktioniert das Online-Fundbüro:

Das Online-Fundbüro kann über die Internet-Seite der Samtgemeinde Harpstedt aufgerufen werden oder über www.bit.ly/Online-Fundbüro. Jedes Fundbüro erfasst abgegebene Gegenstände – und sie laufen automatisch im Online-Fundbüro ein.

Wer etwas verloren hat, kann eingeben, wo der Gegenstand verloren wurde und in einem Umkreis von 100 Kilometern des „Verlust-Ortes“ danach suchen. „Es kann ja sein, dass jemand in Harpstedt eine Sache gefunden hat, sie aber beispielsweise in Syke abgegeben hat. Da könnten wir vor Ort in Harpstedt nicht weiterhelfen, online hat man aber die Chance, den Gegenstand wiederzufinden“, erklärt Tanja Kuhn vom Meldeamt.

Die Suche kann online eingegrenzt werden, beispielsweise können Modell oder Farbe bei einem Fahrrad angegeben werden, oder die Marke eines Schlüssels. „So hat man bessere Chancen, seinen verlorenen Gegenstand wiederzufinden“, sagt Kuhn und empfiehlt, in regelmäßigen Abständen online zu suchen. Denn auch hier gilt: Erst einmal müssen die Gegenstände gefunden und auch abgegeben werden.