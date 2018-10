Hasbruch Hundesport und Naherholung sind im Hasbruch in Konflikt miteinander geraten: Nach einer Veranstaltung der „Zughundeschule-Nord“ am vergangenen Sonnabend beschwerte sich eine Spaziergängerin bei den Niedersächsischen Landesforsten. Die Forstbehörde als Waldeigentümer wie auch der Landkreis Oldenburg als Naturschutzbehörde wollen den Vorgang jetzt prüfen.

Die Zughundeschule mit Sitz in Wistedt in der Nordheide veranstaltet nach eigenen Angaben schon seit rund drei Jahren Schulungen im Hasbruch. Am vergangenen Sonnabend fand dort ein Zughunde-Workshop für Einsteiger statt. In Theorie und Praxis wurde Hundehaltern gezeigt, wie sie die Tiere vor Karren oder Roller spannen und damit fahren können. Zum Üben trafen sich die Teilnehmer auf dem Parkplatz an der Hedenkampstraße beim früheren Landhaus Hasbruch.

„Es handelte sich nicht um eine Rennveranstaltung“, betont Christin Remmers, die die Zughundeschule und den „Hunde-Shop-Nord“ in Wistedt zusammen mit ihrem Mann Timo Remmers betreibt. Das Paar ist im Schlittenhundesport aktiv und bietet an zehn Standorten in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein Trainings, Workshops und Vorträge an. Dabei sei es noch nie zu Problemen gekommen, versichert die Inhaberin.

Anmeldung erforderlich

Im Hasbruch hat die Zughundeschule aber nun doch ein Problem: Denn sie hat für ihre Veranstaltung – wie offenbar auch für vorherige – keine Genehmigung eingeholt. „Da der Hasbruch ein Naturschutzgebiet ist, wäre eine Anmeldung erforderlich gewesen“, bestätigt Oliver Galeotti, Sprecher des Landkreises Oldenburg. Auch die Landesforsten als Grundstücks-Eigentümer hätten informiert werden müssen – „allein schon, weil es um eine gewerbliche Nutzung ging“, so der Sprecher Rainer Städing.

Nach seinen Informationen hat es möglicherweise bei vorherigen Veranstaltungen der Zughundeschule schon Konflikte gegeben. Die Spaziergängerin aus Hude, die sich jetzt meldete, berichtete auch von einem „Hunderennen“ im Sommer. Und wegen eines Hunde-Gefährts soll sogar eine junge Reiterin vom Pony gestürzt sein.

Workshop abgeblasen

Christin Remmers weist solche Vorfälle im Zusammenhang mit ihrer Zughundeschule entschieden zurück. „Wir fahren keine Rennen auf öffentlichen Wegen und nutzen auch keine Reitwege.“ Nach ihren Angaben sind die Hunde-Gespanne bei den Workshops auch „langsamer als ein Fahrradfahrer“ unterwegs. Die fehlende Genehmigung erklärt sie damit, dass man im Hasbruch mehrfach dem Förster begegnet sei und dieser nie Einwände geäußert habe. Revierförster Jens Meier kann das nicht bestätigen – er ist im Urlaub.

Die Zughundeschule-Nord hat auf die jüngste Entwicklung jedenfalls reagiert: Ein für den 17. November angesetzter weiterer Workshop im Hasbruch wurde abgeblasen. „Wenn das dort nicht gewünscht ist“, so Christin Remmers, „gehen wir woanders hin.“