Hatten /Wardenburg /Harpstedt Die SPD-geführte Landesregierung fördert in diesem Jahr mit über 95 Millionen Euro 328 Einzelprojekte im Öffentlichen Personennahverkehr. Die gute Nachricht: Mit den Gemeinden Hatten, Wardenburg und Harpstedt profitieren gleich drei Gemeinden aus dem Landkreis Oldenburg davon – Gesamtsumme der Förderung: 1,26 Millionen Euro.

Bewilligt sind folgende Maßnahmen: In Hatten wird die Grunderneuerung von acht Haltestellen mit 162 111 Euro vom Land bezuschusst, in Wardenburg werden der Neubau einer zentralen Umsteige-Bushaltestelle (810 947 Euro) sowie zweier Haltestellen (68 886 Euro) gefördert. Für die Beschleunigung des ÖPNV kommen noch einmal 138 917 Euro dazu. In der Gemeinde Harpstedt erhält die Firma Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH einen Zuschuss für den Kauf eines Omnibusses in Höhe von 86 000 Euro.

Alles in allem sind es beträchtliche Anteile der tatsächlichen Kosten, die die Gemeinden aufwenden. In Wardenburg und Hatten übernimmt das Land drei Viertel der förderfähigen Kosten, in Harpstedt 40 Prozent. Den SPD-Landtagsabgeordneten Axel Brammer aus Kirchhatten freut die Entscheidung: „Der öffentliche Personennahverkehr ist grundlegend für die Daseinsvorsorge in unserem Bundesland. Die Sicherung der Mobilität ist ein Kernanliegen der SPD-geführten Landesregierung und trägt zudem in Zeiten des Klimawandels entscheidend zum Klimaschutz bei.“

Hattens Bürgermeister Christian Pundt spricht von einem „guten Signal für die Entwicklung des ÖPNV“. Die Investition und die Zuschüsse sichere ganz konkret den Fortbestand des 2019 eingeführten 30-Minuten-Taktes durch die alte Linie 315 mit der neuen 325. Acht Haltestellen der 325 im Bereich des Mühlenwegs würden mit dem Geld barrierefrei ausgebaut. Besonders stark genutzte Zusteigepunkte bekommen u. a. Wartehäuschen in der Optik wie vor dem Hatter Rathaus.

Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein neuer Höchststand an Fördermaßnahmen erreicht, betont derweil Axel Brammer. Das Gesamtvolumen der geförderten Maßnahmen zeige, dass die Landesregierung deutlich in die Infrastruktur des Bundeslandes investiere und die Lebensqualität und Attraktivität Niedersachsens nachhaltig fördere. „Wir machen Niedersachsen weiter mobil und werden auch zukünftig unsere Bemühungen in diesem Bereich intensivieren.“ Neben Infrastrukturprojekten wie dem Um-, Ausbau und der Grunderneuerung von Bushaltestellen, und zentralen Omnibusbahnhöfen werden Projekte zur Beschleunigung des ÖPNV und Echtzeitinformationssysteme für Fahrgäste sowie Landesbuslinien gefördert.