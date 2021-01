Auszeichnung: Für Effizienz etwas mehr ausgegeben

Hatterwüsting Ein Haus zu bauen ist alles andere als billig. Benjamin Stanke ist froh, dieses Kapitel mit seiner Familie bereits 2016 aufgeschlagen und erfolgreich beendet zu haben. „Heute würden wir wohl fast 100 000 Euro mehr zahlen müssen“, schätzt er die Konsequenzen des ungebrochenen Baubooms ab.

Schlüsselfertig wurde am Brachvogelring gebaut. Darum, dass dabei die Energieeffizienz berücksichtigt wird, hat sich Stanke von Anfang gekümmert. Zentrale Lüftungsanlage, Photovoltaik auf dem Dach, Fußbodenheizung und besonders starke Dämmung sorgen dafür, dass ein KfW-55-Effizienzhaus entstanden ist. Insgesamt 6000 Euro an Fördermitteln haben die jungen Bauherren vor vier Jahren erhalten. Das decke die Mehrkosten nicht ab, so Stanke. „Aber langfristig lohnt sich das schon“, weiß er. Für die Umwelt und die eigene Brieftasche.

Grüne Nummer Der Landkreis Oldenburg bringt in diesem Jahr noch einmal die Kampagne „Grüne Hausnummer“ an den Start. Nach der ersten Bewerbungsphase wurden fünf Hauseigentümer in 2020 für ihr Bemühen um energieeffizientes Bauen und Sanieren mit einer „Grünen Hausnummer“ und einer Urkunde ausgezeichnet. Die zweite Bewerbungsfrist endet am 31. Januar 2021. Die Grüne Hausnummern ist eine Auszeichnung der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen. Sie zeichnet Gebäudeeigentümer aus, die energieeffizient saniert oder gebaut haben und honoriert damit ihren Einsatz für den Klimaschutz. Der Landkreis sucht Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohngebäuden im Landkreis Oldenburg, die schon bei der Planung ihrer Immobilie an den Klimaschutz gedacht haben. Seit 2017 erhielten insgesamt 55 Hauseigentümer aus dem Landkreis Oldenburg eine „Grüne Hausnummer“.

Seit kurzem hängt nun vorne an der Haustüre die „Grüne Hausnummer“, eine Auszeichnung der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen und ihrer regionalen Partner. Er habe sich selber darum beworben, erzählt der Hatterwüstinger, der auch im Hatter Gemeinderat sitzt. Anreize seien wichtig, damit künftig noch viel mehr Bürger ermuntert werden, etwas fürs effiziente Wohnen zu tun. Das gilt übrigens nicht nur für Neubauten. Die „Grüne Hausnummer“ zeichnet auch Hauseigentümer aus, die ihren Altbau besonders energieeffizient saniert haben und dabei die gesetzlichen Anforderungen übertreffen.

Teilnahmebedingungen und Bewerbungsunterlagen sind auf der Internetseite des Landkreises Oldenburg eingestellt bzw. stehen dort zum Download zur Verfügung: www.wir-für-gutes-klima.de.