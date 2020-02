Hatterwüsting Autofahrer müssen sich am Montag und Dienstag, 24. und 25. Februar, auf eine Vollsperrung des Mühlenwegs zwischen der Kreuzung Borchersweg/Dorfstraße und der Hatter Landstraße einstellen. Anlass dafür ist eine Baumfällung etwa in Höhe der Firma Plexiglas Jung. Darauf weist die Gemeindeverwaltung in Absprache mit der Straßenverkehrsbehörde hin.

Wegen der mit 5,50 Metern relativ schmalen Fahrbahn hat sich die Gemeinde aus Sicherheitsgründen gegen ein Vorbeiführen des Verkehrs entschieden. Stattdessen werden mehrere Umleitungen eingerichtet. Sie führen vom Mühlenweg über den Borchersweg und den Grenzweg auf die Hatter Landstraße bzw. über die Dorfstraße auf die Hatter Landstraße – und entsprechend auch in entgegengesetzter Richtung.