Hatterwüsting Zuerst klingelt das Handy kurz. Astrid von Schwertzell (79) sieht, dass es sich um eine SMS handelt. Ein unzustellbares Paket sei angehalten worden, ist dort zu lesen.

Das war kurz vor Weihnachten. Die Hatterwüstingerin hatte – wie so viele Deutsche – ein Päckchen zu Familienangehörigen geschickt. Deshalb denkt sie sich nicht groß etwas dabei, sondern klickt auf den Link, der am Ende der Nachricht steht und sie weiter auf eine Internetseite lotst. „Dort dominierten gelbe und rote Farben, so wie bei DHL, allerdings war alles nur unscharf und kaum zu lesen“, erzählt die Frau.

Überweisung gefordert

Zwei Euro solle sie überweisen und dafür weitere Angaben – u.a. zu ihrer Bankverbindung – machen, steht auf der dubiosen Internetseite. Die fast 80-Jährige wird zum Glück noch rechtzeitig misstrauisch, gibt keine Daten von sich preis und schließt den Browser wieder schnell. Astrid von Schwertzell kann von Glück sagen, dass sie so gehandelt hat. Ein Telefonat später weiß sie auch mit Sicherheit: Ihr Paket ist wohlbehalten bei der Familie ihres Sohnes angekommen.

Offensichtlich handelt es sich bei dem, was die Hatterwüstingerin erlebt hat, um einen versuchten Betrug. Sie ist damit kein Einzelfall. Wer im Internet nach Begriffen wie „DHL“ und „Fake SMS“ sucht, findet dort laut der Suchmaschine Google 1,75 Millionen Treffer.

Sie kenne einige Frauen in ihrem Alter, die sich nicht so auskennen, und Gefahr liefen, auf den Trick hereinzufallen, ist sich die Hatterwüstingerin sicher. Deshalb möchte sie von ihrem Erlebnis auch über die NWZ andere davor warnen.

Erfolgreiche Betrügereien im Internet sind etwas, das der Händlerbund nicht dulden kann. Das Netzwerk für elektronischen Handel warnt aktuell in seinem „Watchblog“ vor der Entwicklung. Bei der Nachricht handele es sich um eine angebliche Information über ein unzustellbares Paket mit der Nummer DE-SAM32013, schreibt Mitarbeiterin Corinna Flemming. „Ihre Sendung ist im Verteilzentrum angehalten worden“ heiße es darin weiter, zusätzlich gebe es einen Link, über den sich angeblich das Paket verfolgen lässt: der in der SMS hinterlegte Link führe auf eine gefälschte DHL-Seite. Wer der Aufforderung nachgehe und seine Kreditkartendaten angebe, könnte in einer teuren Abofalle über 70 Euro landen, warnt der Beitrag.

Mails weiterleiten

Auch die Verbraucherzentralen raten nach diversen Kundenbeschwerden zur Vorsicht bei Nachrichten unbekannter Absender. Die Zentrale in Niedersachsen warnte bereits im August 2018 vor E-Mails, die auf betrügerische Seiten lotsen wollten. Der sogenannte „Phishing-Radar“ der Zentrale in Nordrhein-Westfalen bietet sogar die Möglichkeit, verdächtige Mails zur Kontrolle weiterzuleiten und gibt viele Tipps zum Umgang mit den einfallsreichen „Abzockern im Internet“.

Mehr Infos unter www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/phishingradar