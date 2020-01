Hatterwüsting „Mit dieser großen Resonanz haben wir nicht gerechnet“, sagte Dietz Wiechers von den Jungen Landwirten. Innerhalb kurzer Zeit waren die Tickets für den „Landball“ vergriffen. Unter dem Motto „ländlich, aktiv, natürlich und drinkfest“ feierten am Samstag 300 Gäste in edlen Roben beim Ball im Hotel Meiners.

Für ein stärkeren Zusammenhalt der Gesellschaft machte sich der Ehrengast des Abends, der Bremer Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (51), stark. Es gebe inzwischen eine Spaltung zwischen Stadt- und Landbevölkerung, so der CDU-Politiker, der den Medien eine Mitschuld an der gesellschaftlichen Entwicklung gab. Die Landwirte hätten das Gefühl, dass mehr über sie, aber weniger mit ihnen gesprochen werde. Anspruch und Handeln klafften weit auseinander. Obwohl sich die Gesellschaft bäuerliche Familienbetriebe wünsche, müssten immer mehr aufgeben, weil Kostendruck und Bürokratie zu groß würden.

Imhoff und seine Familie führen in sechster Generation einen Milchviehbetrieb mit rund 100 Kühen in Niedervie­land. Da er die Landwirtschaftliche Fachschule in Oldenburg besucht hat, ist ihm das Hotel Meiners bestens bekannt. „Hier haben wir so manche Schlacht geschlagen“, verriet er. Seit den 1990er-Jahren engagiert sich Imhoff in der Politik; der Bremer Bürgerschaft gehört der CDU-Politiker seit 1999 an.

An seine Berufskolleginnen und -kollegen appellierte der Landwirt, sich stärker politisch zu engagieren: „Wir müssen uns mehr einmischen!“ Er finde es gut, dass die Landwirte demonstriert haben. Entscheidungen in der Politik sollten aufgrund von Fakten getroffen werden. Aber derzeit müsse der Klimawandel für alles herhalten. Damit die Bauern fair für ihre hochwertigen Produkte bezahlt werden, forderte Imhoff einen „Gesellschaftsvertrag“ mit der Landwirtschaft. Für seine Rede erhielt er viel Applaus.

Das Team des Hotels Meiners sorgte für ein üppiges Menü – unter anderem mit Graved Lachs, Scampis und Wildgulasch. Für Party-Stimmung sorgte die Live-Band „Sweet Dreams“. Eine Wiederholung des Balls kann sich das Orga-Team vorstellen.