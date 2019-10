Hatterwüsting Es musste ein wenig darauf gewartet werden, doch jetzt nehmen die Arbeiten endlich an Fahrt auf: Für den letzten Bauabschnitt der Nebenanlagen an der Dorfstraße in Hatterwüsting fand am Mittwochnachmittag der erste Spatenstich statt.

„Es war sicherlich der Abschnitt mit der schwierigsten Umsetzung“, sagte Bürgermeister Christian Pundt, der sich freut, dass die Arbeiten nun endlich beginnen können. Technische Schwierigkeiten und Verzögerung beim Ankauf der erforderlichen Flächen durch die Gemeinde hätten ein wenig mehr Zeit benötigt, als die bereits fertig gestellten Teilstücke.

Sechs Monate Dauer

Am Montag soll nun aber das letzte Teilstück zwischen dem Hotel Meiners und der Alten Dorfschule in Hatterwüsting endlich in Angriff genommen werden. Die Laternenmasten sind dafür bereits abgebaut, die letzten Vorkehrungen werden aktuell noch getroffen. Die Fertigstellung ist laut beauftragter Baufirma spätestens in sechs Monaten geplant.

Weitere Straßenbau-Vorhaben Auch für das kommende Jahr sind weitere Maßnahmen auf und an den Gemeindestraße in Hatten geplant. Zur Umsetzung werden künftig unter anderem zwei Mitarbeiter für Pflasterarbeiten tätig sein. Dass Bedarf auf den Straßen herrscht, sieht nicht nur Bürgermeister Christian Pundt so. Der Haushaltsvorschlag für 2020 wurde von 200 000 Euro auf 400 000 Euro angehoben. Der Vorschlag muss aber durch den Rat noch genehmigt werden.

Der innerörtliche Bereich auf der etwa 500 Meter langen Strecke war in den ersten Planungen zunächst nicht berücksichtigt, dann aber in das Gesamtkonzept der 3,6 Kilometer langen Strecke aufgenommen worden.

Die Kosten der gesamten Maßnahmen belaufen sich auf 3,6 Millionen Euro – inklusive des Abschnittes Meiners/Alte Dorfschule. 73 Prozent der Ausgaben konnten im Rahmen der Dorferneuerung gefördert werden, die Gemeinde musste für die sanierte Straße und Nebenanlagen selbst nur etwa eine Million Euro bezahlen.

Sicherheit gewährleisten

Der restliche Weg bis zum Anschluss an die Hatter Landstraße war im vergangenen Jahr bereits planmäßig fertiggestellt und Ende Oktober 2018 offiziell in Betrieb genommen worden. Fast auf den Tag genau ein Jahr mussten sich die Anwohner gedulden, ehe nun auch auf dem letzten Teilstück mit den Arbeiten begonnen wird. „Ich finde es gut, dass hier noch eine Nebenanlage gebaut wird. Gerade für meine Kinder wird es dadurch sicherer“, sagte eine Anwohnerin.

Auch Bürgermeister Pundt begrüßte die Erschließung der neuen Nebenanlage. „Es gibt viele Autos die hier auf der Straße fahren. Gerade mit Blick auf den Kindergarten, der sich in der Alten Dorfschule befindet, war es wichtig, dass wir hier handeln und mit der Nebenanlage für Sicherheit sorgen.“